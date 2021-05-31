https://ria.ru/20210531/tula-1734972541.html

В Туле трое мужчин получили срок за похищение бизнесмена и вымогательство

В Туле трое мужчин получили срок за похищение бизнесмена и вымогательство - РИА Новости, 31.05.2021

В Туле трое мужчин получили срок за похищение бизнесмена и вымогательство

Трое мужчин осуждены в Туле за похищение бизнесмена и его избиение с целью заставить отказаться от своей доли в уставном капитале фирмы и подписать фиктивный... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:13

2021-05-31T17:13

2021-05-31T17:13

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Трое мужчин осуждены в Туле за похищение бизнесмена и его избиение с целью заставить отказаться от своей доли в уставном капитале фирмы и подписать фиктивный протокол о смене генерального директора, сообщило СУСК России по региону.На скамье подсудимых оказались 56-летний житель Москвы, его 34–летний сын и 50–летний житель Санкт-Петербурга."Следствием и судом установлено, что днем 8 апреля 2020 года во дворе одного из домов на Красноармейском проспекте города Тулы трое мужчин… напали на потерпевшего, который являлся учредителем общества с ограниченной ответственностью в сфере инновационных технологий в области переработки отходов. Злоумышленники нанесли ему несколько ударов кулаками, а затем затащили в автомобиль и вывезли в безлюдное место", - говорится в сообщении.Продолжая избиение, похитители заставили потерпевшего отказаться от своей доли в уставном капитале общества, отмечает следствие, а также подписать фиктивный протокол внеочередного общего собрания акционеров о смене генерального директора организации. После этого они отвезли его обратно во двор его дома. В ходе предварительного следствия мужчины не признавали свою вину, но суд счел доказательства убедительными."Приговором суда одному из обвиняемых назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет, двум другим – сроком 6 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - информирует следственное управление.Они признаны виновными в совершении похищения человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений (п.п. "а, в, з" ч. 2 ст.126) и вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия ( п.п. "а, в" ч. 2 ст.163 УК РФ).

https://ria.ru/20210525/zarabotok-1733778362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, санкт-петербург, происшествия