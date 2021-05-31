Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/tula-1734972541.html
В Туле трое мужчин получили срок за похищение бизнесмена и вымогательство
В Туле трое мужчин получили срок за похищение бизнесмена и вымогательство - РИА Новости, 31.05.2021
В Туле трое мужчин получили срок за похищение бизнесмена и вымогательство
Трое мужчин осуждены в Туле за похищение бизнесмена и его избиение с целью заставить отказаться от своей доли в уставном капитале фирмы и подписать фиктивный... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:13
2021-05-31T17:13
россия
москва
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Трое мужчин осуждены в Туле за похищение бизнесмена и его избиение с целью заставить отказаться от своей доли в уставном капитале фирмы и подписать фиктивный протокол о смене генерального директора, сообщило СУСК России по региону.На скамье подсудимых оказались 56-летний житель Москвы, его 34–летний сын и 50–летний житель Санкт-Петербурга."Следствием и судом установлено, что днем 8 апреля 2020 года во дворе одного из домов на Красноармейском проспекте города Тулы трое мужчин… напали на потерпевшего, который являлся учредителем общества с ограниченной ответственностью в сфере инновационных технологий в области переработки отходов. Злоумышленники нанесли ему несколько ударов кулаками, а затем затащили в автомобиль и вывезли в безлюдное место", - говорится в сообщении.Продолжая избиение, похитители заставили потерпевшего отказаться от своей доли в уставном капитале общества, отмечает следствие, а также подписать фиктивный протокол внеочередного общего собрания акционеров о смене генерального директора организации. После этого они отвезли его обратно во двор его дома. В ходе предварительного следствия мужчины не признавали свою вину, но суд счел доказательства убедительными."Приговором суда одному из обвиняемых назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет, двум другим – сроком 6 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - информирует следственное управление.Они признаны виновными в совершении похищения человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений (п.п. "а, в, з" ч. 2 ст.126) и вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия ( п.п. "а, в" ч. 2 ст.163 УК РФ).
https://ria.ru/20210525/zarabotok-1733778362.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, санкт-петербург, происшествия

В Туле трое мужчин получили срок за похищение бизнесмена и вымогательство

17:13 31.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Трое мужчин осуждены в Туле за похищение бизнесмена и его избиение с целью заставить отказаться от своей доли в уставном капитале фирмы и подписать фиктивный протокол о смене генерального директора, сообщило СУСК России по региону.
На скамье подсудимых оказались 56-летний житель Москвы, его 34–летний сын и 50–летний житель Санкт-Петербурга.
"Следствием и судом установлено, что днем 8 апреля 2020 года во дворе одного из домов на Красноармейском проспекте города Тулы трое мужчин… напали на потерпевшего, который являлся учредителем общества с ограниченной ответственностью в сфере инновационных технологий в области переработки отходов. Злоумышленники нанесли ему несколько ударов кулаками, а затем затащили в автомобиль и вывезли в безлюдное место", - говорится в сообщении.
Продолжая избиение, похитители заставили потерпевшего отказаться от своей доли в уставном капитале общества, отмечает следствие, а также подписать фиктивный протокол внеочередного общего собрания акционеров о смене генерального директора организации. После этого они отвезли его обратно во двор его дома. В ходе предварительного следствия мужчины не признавали свою вину, но суд счел доказательства убедительными.
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 10:52
В Татарстане директора детсада заподозрили в вымогательстве
"Приговором суда одному из обвиняемых назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет, двум другим – сроком 6 лет 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - информирует следственное управление.
Они признаны виновными в совершении похищения человека группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений (п.п. "а, в, з" ч. 2 ст.126) и вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия ( п.п. "а, в" ч. 2 ст.163 УК РФ).
 
РоссияМоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках
10:53Киргизия планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам
10:51Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
Лента новостейМолния