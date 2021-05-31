Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/tsirk-1734872927.html
На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке
На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке - РИА Новости, 31.05.2021
На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке
Полиция в городе Миасс начала проверку после сообщений об участии в местной цирковой шоу-программе выглядевших измученными лисиц, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:08
2021-05-31T10:08
россия
гумвд
миасс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. Полиция в городе Миасс начала проверку после сообщений об участии в местной цирковой шоу-программе выглядевших измученными лисиц, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Миассу, местные жители возмутились цирковой шоу-программой с измученными лисицами, разместив видео с выступления в городе цирка. Со слов зрителей, во время выступления лисицы падали и рычали, но дрессировщица продолжала дергать за цепь."По публикациям в социальных сетях полиция Миасса начала проверку", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210517/video-1732584356.html
россия
миасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, миасс, происшествия

На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке

10:08 31.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. Полиция в городе Миасс начала проверку после сообщений об участии в местной цирковой шоу-программе выглядевших измученными лисиц, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.
В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Миассу, местные жители возмутились цирковой шоу-программой с измученными лисицами, разместив видео с выступления в городе цирка. Со слов зрителей, во время выступления лисицы падали и рычали, но дрессировщица продолжала дергать за цепь.
"По публикациям в социальных сетях полиция Миасса начала проверку", - сказал собеседник агентства.
Тренер бьет белух во время дрессировки в Приморском океанариуме
17 мая, 09:58
В Приморском океанариуме прокомментировали видео, где тренер бьет белух
 
РоссияГУМВДМиассПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:32Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей
10:28Актер из "Реальных пацанов" занял третье место на праймериз ЕР
10:22Названы победители праймериз "Единой России" в Москве
10:20В Подмосковье убили семью из четырех человек
10:15России надо обезопасить себя на случай отключения от SWIFT, заявили в МИД
10:08На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке
10:07Школьнице, надругавшейся над девочкой на Алтае, предъявили обвинение
10:00Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков
09:59Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней
09:57Белоусов рассказал, какой будет инфляция в 2021 году
09:55Портал Newsru.com прекратил работу
09:50Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета
09:50ФСБ разоблачила 96 подпольных оружейников в 25 регионах
09:48Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге
09:47Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии 0:15
09:44Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма
09:25В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая
09:25Власти Москвы оценили итоги социально-экономического рейтинга регионов
09:16Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае
09:08Защита Софьи Сапеги рассказала, когда ей предъявят обвинение
Лента новостейМолния