https://ria.ru/20210531/tsirk-1734872927.html

На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке

На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке - РИА Новости, 31.05.2021

На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке

Полиция в городе Миасс начала проверку после сообщений об участии в местной цирковой шоу-программе выглядевших измученными лисиц, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:08

2021-05-31T10:08

2021-05-31T10:08

россия

гумвд

миасс

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. Полиция в городе Миасс начала проверку после сообщений об участии в местной цирковой шоу-программе выглядевших измученными лисиц, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Миассу, местные жители возмутились цирковой шоу-программой с измученными лисицами, разместив видео с выступления в городе цирка. Со слов зрителей, во время выступления лисицы падали и рычали, но дрессировщица продолжала дергать за цепь."По публикациям в социальных сетях полиция Миасса начала проверку", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210517/video-1732584356.html

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миасс

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2021

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россия, гумвд, миасс, происшествия