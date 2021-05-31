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На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке
На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке - РИА Новости, 31.05.2021
На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке
Полиция в городе Миасс начала проверку после сообщений об участии в местной цирковой шоу-программе выглядевших измученными лисиц, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:08
2021-05-31T10:08
2021-05-31T10:08
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая – РИА Новости. Полиция в городе Миасс начала проверку после сообщений об участии в местной цирковой шоу-программе выглядевших измученными лисиц, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области.В соцсети "ВКонтакте" на странице, посвящённой Миассу, местные жители возмутились цирковой шоу-программой с измученными лисицами, разместив видео с выступления в городе цирка. Со слов зрителей, во время выступления лисицы падали и рычали, но дрессировщица продолжала дергать за цепь."По публикациям в социальных сетях полиция Миасса начала проверку", - сказал собеседник агентства.
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