https://ria.ru/20210531/tsar-1734962806.html

Посол в ЦАР рассказал о погибших россиянах

Посол в ЦАР рассказал о погибших россиянах - РИА Новости, 31.05.2021

Посол в ЦАР рассказал о погибших россиянах

Погибшие в Центральноафриканской Республике российские инструкторы оказывали помощь местным военным, которые сражались с боевиками, пытавшимися взять под... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:29

2021-05-31T16:29

2021-05-31T16:34

россия

владимир титоренко (посол россии в цар )

цар

в мире

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ПАРИЖ, 31 мая – РИА Новости, Анастасия Иванова. Погибшие в Центральноафриканской Республике российские инструкторы оказывали помощь местным военным, которые сражались с боевиками, пытавшимися взять под контроль жизненно важную дорогу из Камеруна в столичный город Банги, рассказал РИА Новости посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко.Ранее дипломат сообщил, что власти республики уведомили посольство о гибели трех граждан РФ в результате подрыва мины. Всего погибли пять человек, в том числе двое полицейских ЦАР.По словам Титоренко, именно по этой транспортной артерии в столицу ЦАР поставляются основные объемы продовольствия, потребительских товаров и медикаментов.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.

https://ria.ru/20210531/tsar-1734960498.html

https://ria.ru/20210419/tsar-1728902799.html

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россия, владимир титоренко (посол россии в цар ), цар, в мире