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Посол России в ЦАР заявил об обострении ситуации на границе с Чадом
Посол России в ЦАР заявил об обострении ситуации на границе с Чадом - РИА Новости, 31.05.2021
Посол России в ЦАР заявил об обострении ситуации на границе с Чадом
Ситуация в районе границы Центральноафриканской Республики (ЦАР) с Чадом и Камеруном обострилась в последние дни, возобновились столкновения, сообщил РИА... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:20
2021-05-31T16:20
владимир титоренко (посол россии в цар )
цар
камерун
чад
в мире
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ПАРИЖ, 31 мая – РИА Новости, Анастасия Иванова. Ситуация в районе границы Центральноафриканской Республики (ЦАР) с Чадом и Камеруном обострилась в последние дни, возобновились столкновения, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.По его словам, за последнюю неделю в районе населенных пунктов неподалеку от границы с Чадом и Камеруном активизировались боевые действия местной армии при поддержке российских инструкторов против боевиков."Двадцать четвертого мая в 17.30 колонна из 20 автомобилей российских инструкторов прибыла в населенный пункт Ндим. По словам местного населения, российские инструкторы до прибытия туда провели ряд операций против боевиков 3R в районе Кунджили в 40 километрах восточнее Ндим... Двадцать пятого мая в 9.00 правительственные войска при поддержке российских инструкторов приступили к зачистке автодороги Бабуа – Бессон. Сообщается, что приблизительно в 12.00–13.00 в 15 километрах от населенного пункта Бессон правительственные силы встретили сопротивление бандгрупп. В ходе боя убито несколько боевиков", - рассказал Титоренко.По его словам, на следующий день в 94 километрах северо-западнее населенного пункта Берберати бронетранспортёр миротворческого контингента Танзании наехал на взрывное устройство. В результате подрыва боеприпаса два военнослужащих получили ранения средней тяжести, техника выведена из строя. Территория в районе Берберати находится под полным контролем вооружённой группировки 3R, добавил дипломат.По его словам, 27 мая правительственные войска при поддержке российских инструкторов в районе населенного пункта Йаде на автомобильной дороге Йелеуа – Куи вступили в бой с боевиками 3R. Сообщается, что боевики планируют минирование моста между населёнными пунктами Мбиканга и Боссабина, сказал собеседник агентства.Посол отметил, что боевики минируют автодороги для предотвращения возможных действий правительственных войск и российских инструкторов. Во избежание ареста большинство боевиков 3R сконцентрировали свои семьи в населенных пунктах в непосредственной близости к границе с Чадом – Нзамари и Нзакунду.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.
https://ria.ru/20210531/tsar-1734884573.html
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владимир титоренко (посол россии в цар ), цар, камерун, чад, в мире

Посол России в ЦАР заявил об обострении ситуации на границе с Чадом

16:20 31.05.2021
 
© AFP 2021 / Issouf SanogoСотрудники правоохранительных органов Центральноафриканской Республики в городе Банги
Сотрудники правоохранительных органов Центральноафриканской Республики в городе Банги - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AFP 2021 / Issouf Sanogo
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ПАРИЖ, 31 мая – РИА Новости, Анастасия Иванова. Ситуация в районе границы Центральноафриканской Республики (ЦАР) с Чадом и Камеруном обострилась в последние дни, возобновились столкновения, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
"Началось напряжение на границе ЦАР и Чада одновременно в этом районе. Там в последние дни в целом происходило обострение ситуации", - сказал посол.
По его словам, за последнюю неделю в районе населенных пунктов неподалеку от границы с Чадом и Камеруном активизировались боевые действия местной армии при поддержке российских инструкторов против боевиков.
"Двадцать четвертого мая в 17.30 колонна из 20 автомобилей российских инструкторов прибыла в населенный пункт Ндим. По словам местного населения, российские инструкторы до прибытия туда провели ряд операций против боевиков 3R в районе Кунджили в 40 километрах восточнее Ндим... Двадцать пятого мая в 9.00 правительственные войска при поддержке российских инструкторов приступили к зачистке автодороги Бабуа – Бессон. Сообщается, что приблизительно в 12.00–13.00 в 15 километрах от населенного пункта Бессон правительственные силы встретили сопротивление бандгрупп. В ходе боя убито несколько боевиков", - рассказал Титоренко.
Сотрудники правоохранительных органов Центральноафриканской Республики в городе Банги - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 11:07
Власти ЦАР уведомили посольство о гибели троих россиян
По его словам, на следующий день в 94 километрах северо-западнее населенного пункта Берберати бронетранспортёр миротворческого контингента Танзании наехал на взрывное устройство. В результате подрыва боеприпаса два военнослужащих получили ранения средней тяжести, техника выведена из строя. Территория в районе Берберати находится под полным контролем вооружённой группировки 3R, добавил дипломат.
По его словам, 27 мая правительственные войска при поддержке российских инструкторов в районе населенного пункта Йаде на автомобильной дороге Йелеуа – Куи вступили в бой с боевиками 3R. Сообщается, что боевики планируют минирование моста между населёнными пунктами Мбиканга и Боссабина, сказал собеседник агентства.
Посол отметил, что боевики минируют автодороги для предотвращения возможных действий правительственных войск и российских инструкторов. Во избежание ареста большинство боевиков 3R сконцентрировали свои семьи в населенных пунктах в непосредственной близости к границе с Чадом – Нзамари и Нзакунду.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.
Ополченец Антибалаки в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 18:15
Россия направила 300 военных инструкторов в ЦАР
Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.
 
Владимир Титоренко (посол России в ЦАР )ЦАРКамерунЧадВ мире
 
 
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