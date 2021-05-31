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Власти ЦАР уведомили посольство о гибели троих россиян

Власти ЦАР уведомили посольство о гибели троих россиян - РИА Новости, 31.05.2021

Власти ЦАР уведомили посольство о гибели троих россиян

Власти Центральноафриканской Республики уведомили посольство России о гибели троих российских граждан при подрыве мины в ЦАР, сообщил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:07

2021-05-31T11:07

2021-05-31T11:07

россия

владимир титоренко (посол россии в цар )

цар

происшествия

в мире

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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Центральноафриканской Республики уведомили посольство России о гибели троих российских граждан при подрыве мины в ЦАР, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.Ранее официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги подтвердил РИА Новости информацию о взрыве в Центральноафриканской Республике, в результате которого погибли трое россиян и двое полицейских, он осудил эту атаку.

россия

цар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир титоренко (посол россии в цар ), цар, происшествия, в мире