Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/tsar-1734884573.html
Власти ЦАР уведомили посольство о гибели троих россиян
Власти ЦАР уведомили посольство о гибели троих россиян - РИА Новости, 31.05.2021
Власти ЦАР уведомили посольство о гибели троих россиян
Власти Центральноафриканской Республики уведомили посольство России о гибели троих российских граждан при подрыве мины в ЦАР, сообщил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:07
2021-05-31T11:07
россия
владимир титоренко (посол россии в цар )
цар
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734874938_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_8b7ee5ed987340eda8ff86e7052dbdf8.jpg
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Центральноафриканской Республики уведомили посольство России о гибели троих российских граждан при подрыве мины в ЦАР, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.Ранее официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги подтвердил РИА Новости информацию о взрыве в Центральноафриканской Республике, в результате которого погибли трое россиян и двое полицейских, он осудил эту атаку.
россия
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734874938_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_c49909bf464075f4dcae39bfd0fdd6ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир титоренко (посол россии в цар ), цар, происшествия, в мире

Власти ЦАР уведомили посольство о гибели троих россиян

11:07 31.05.2021
 
© AFP 2021 / Sia KambouСотрудники правоохранительных органов Центральноафриканской Республики в городе Банги
Сотрудники правоохранительных органов Центральноафриканской Республики в городе Банги - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AFP 2021 / Sia Kambou
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Центральноафриканской Республики уведомили посольство России о гибели троих российских граждан при подрыве мины в ЦАР, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
Ранее официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги подтвердил РИА Новости информацию о взрыве в Центральноафриканской Республике, в результате которого погибли трое россиян и двое полицейских, он осудил эту атаку.
"Власти ЦАР нас уведомили о том, что в результате подрыва мины погибли три гражданина России из числа инструкторов. По данным властей, наши инструкторы погибли 28 мая", - сообщил посол.
 
РоссияВладимир Титоренко (посол России в ЦАР )ЦАРПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках
10:53Киргизия планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам
10:51Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
Лента новостейМолния