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Власти ЦАР уведомили посольство о гибели троих россиян
Власти ЦАР уведомили посольство о гибели троих россиян - РИА Новости, 31.05.2021
Власти ЦАР уведомили посольство о гибели троих россиян
Власти Центральноафриканской Республики уведомили посольство России о гибели троих российских граждан при подрыве мины в ЦАР, сообщил РИА Новости посол РФ в... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:07
2021-05-31T11:07
2021-05-31T11:07
россия
владимир титоренко (посол россии в цар )
цар
происшествия
в мире
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости, Анастасия Иванова. Власти Центральноафриканской Республики уведомили посольство России о гибели троих российских граждан при подрыве мины в ЦАР, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.Ранее официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги подтвердил РИА Новости информацию о взрыве в Центральноафриканской Республике, в результате которого погибли трое россиян и двое полицейских, он осудил эту атаку.
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россия, владимир титоренко (посол россии в цар ), цар, происшествия, в мире