https://ria.ru/20210531/tolstoy-1735004930.html

Вице-спикер Госдумы Толстой возглавил московское отделение ЕР

Вице-спикер Госдумы Толстой возглавил московское отделение ЕР - РИА Новости, 31.05.2021

Вице-спикер Госдумы Толстой возглавил московское отделение ЕР

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавил московское отделение партии "Единая Россия", сообщил Толстой в своём Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T20:02

2021-05-31T20:02

2021-05-31T20:02

россия

петр толстой

госдума рф

единая россия

москва

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавил московское отделение партии "Единая Россия", сообщил Толстой в своём Telegram-канале.По его словам, в скором времени будет представлена дальнейшая программа по работе."С уверенностью могу сказать уже сегодня, так это то, что мы продолжим работать в интересах Москвы и ее жителей, продолжим защищать интересы людей", — отметил он.Толстой также сообщил, что партия планирует привлекать молодых, ярких и талантливых людей, которым не безразлична судьба России."Хочу поблагодарить Андрея Николаевича Метельского за многие годы работы на благо жителей Москвы и партии, за неоценимый вклад в укрепление доверия граждан к "Единой России", — добавил Толстой.

https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734947050.html

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россия, петр толстой, госдума рф, единая россия, москва, политика