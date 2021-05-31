Вице-спикер Госдумы Толстой возглавил московское отделение ЕР
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавил московское отделение партии "Единая Россия", сообщил Толстой в своём Telegram-канале.
"В ходе конференции МГРО "Единой России" меня избрали на пост секретаря отделения партии. Меня спрашивают о том, какие шаги мы намерены предпринять в первую очередь. Во-первых, выиграть выборы, заручившись поддержкой наших избирателей, доверием людей", — написал Толстой.
По его словам, в скором времени будет представлена дальнейшая программа по работе.
"С уверенностью могу сказать уже сегодня, так это то, что мы продолжим работать в интересах Москвы и ее жителей, продолжим защищать интересы людей", — отметил он.
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Толстой также сообщил, что партия планирует привлекать молодых, ярких и талантливых людей, которым не безразлична судьба России.
"Хочу поблагодарить Андрея Николаевича Метельского за многие годы работы на благо жителей Москвы и партии, за неоценимый вклад в укрепление доверия граждан к "Единой России", — добавил Толстой.