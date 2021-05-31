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Вице-спикер Госдумы Толстой возглавил московское отделение ЕР
Вице-спикер Госдумы Толстой возглавил московское отделение ЕР - РИА Новости, 31.05.2021
Вице-спикер Госдумы Толстой возглавил московское отделение ЕР
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавил московское отделение партии "Единая Россия", сообщил Толстой в своём Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T20:02
2021-05-31T20:02
россия
петр толстой
госдума рф
единая россия
москва
политика
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавил московское отделение партии "Единая Россия", сообщил Толстой в своём Telegram-канале.По его словам, в скором времени будет представлена дальнейшая программа по работе."С уверенностью могу сказать уже сегодня, так это то, что мы продолжим работать в интересах Москвы и ее жителей, продолжим защищать интересы людей", — отметил он.Толстой также сообщил, что партия планирует привлекать молодых, ярких и талантливых людей, которым не безразлична судьба России."Хочу поблагодарить Андрея Николаевича Метельского за многие годы работы на благо жителей Москвы и партии, за неоценимый вклад в укрепление доверия граждан к "Единой России", — добавил Толстой.
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россия, петр толстой, госдума рф, единая россия, москва, политика

Вице-спикер Госдумы Толстой возглавил московское отделение ЕР

20:02 31.05.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкРуководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавил московское отделение партии "Единая Россия", сообщил Толстой в своём Telegram-канале.

"В ходе конференции МГРО "Единой России" меня избрали на пост секретаря отделения партии. Меня спрашивают о том, какие шаги мы намерены предпринять в первую очередь. Во-первых, выиграть выборы, заручившись поддержкой наших избирателей, доверием людей", — написал Толстой.

По его словам, в скором времени будет представлена дальнейшая программа по работе.
"С уверенностью могу сказать уже сегодня, так это то, что мы продолжим работать в интересах Москвы и ее жителей, продолжим защищать интересы людей", — отметил он.
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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Толстой также сообщил, что партия планирует привлекать молодых, ярких и талантливых людей, которым не безразлична судьба России.
"Хочу поблагодарить Андрея Николаевича Метельского за многие годы работы на благо жителей Москвы и партии, за неоценимый вклад в укрепление доверия граждан к "Единой России", — добавил Толстой.
 
РоссияПетр ТолстойГосдума РФЕдиная РоссияМоскваПолитика
 
 
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