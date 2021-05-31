https://ria.ru/20210531/teatr-1734598951.html

Все разрешено: что смотреть с детьми в театрах в дни школьных каникул

Все разрешено: что смотреть с детьми в театрах в дни школьных каникул - РИА Новости, 31.05.2021

Все разрешено: что смотреть с детьми в театрах в дни школьных каникул

В международный день защиты детей 1 июня московские театры показывают свои лучшие детские спектакли. Среди них есть постановки, которые зрители уже давно... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:00

2021-05-31T10:00

2021-05-31T10:22

культпоход

московский губернский театр

мхат имени м. горького

школа современной пьесы

большой московский государственный цирк

культура

театр

москва

дети

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В международный день защиты детей 1 июня московские театры показывают свои лучшие детские спектакли. Среди них есть постановки, которые зрители уже давно полюбили, а есть и недавние премьеры. РИА Новости выбрало пять самых интересных детских представлений, которые можно посмотреть в июне. "Малыш и Карлсон" Московский Губернский театр, 1 июня Театр под руководством Сергея Безрукова играет премьеру – сказку "Малыш и Карлсон". Спектакль появился в репертуаре театра совсем недавно, в апреле, создатели называют это "заоблачно-головокружительной историей". Режиссер Алла Решетникова и художник Дмитрий Ершов придумали очень яркий и красивый спектакль. Это стилизация под середину 1960-х годов прошлого века, и, по словам режиссера, создатели позволили себе пошутить над этой эпохой. "Золото"МХАТ им. Горького, 1 июня Огромные экраны раздвигают пространство сцены и переносят действие в сказочный мир, в котором ожившие музыкальные ноты оказываются заперты в тесной бочке. На пути к свободе и в поисках музыкальной гармонии они проходят через множество испытаний: Деревню Ленивых, Город Хвастунов, Страну Обжор, Болото Денег. По мысли Адасинского, эта детская история на самом деле адресована зрителям всех возрастов, и особенно тем, кто все еще ищет себя. Свое произведение автор называет детской божественной комедией и уверен, что здесь будет интересно и подросткам, и 25-летним. "Вредные советы" Театр "Школа современной пьесы", 2 июняСпектакль, который создатели назвали "фолк-рок-рэп-поп-фантазией для взрослеющих детей" появился на этой сцене почти десять лет назад. И, конечно, постановка столь любимой всеми детьми книги стала настоящим театральным хитом. Некоторые зрители успели за годы существования спектакля сходить на него по нескольку раз с детьми разных поколений. "Лига волшебников"Театр "Школа современной пьесы", 11,12, 13 июня Если лучшие фокусники России и выступают когда-либо вместе, то это происходит на шоу "Лига волшебников". В нем принимает участие настоящая сборная команда иллюзионистов, представляющая Россию на Чемпионате Европы по Фокусам 2021. Это настоящие мастера своего дела, которые завоевали более 30 высших наград на международных конкурсах. Артисты выступали с успехом по всему миру, от Германии и Италии до Южной Кореи, Китая и США. "И100РИЯ"Большой Московский цирк, весь июнь Настоящие цирковые представления уже давно превратились почти что в спектакли. Не исключение – шоу "И100РИЯ", которое рассказывает об истории развития циркового искусства и его самых ярких артистах. События начинаются во времена "Старого цирка" и заканчиваются "Цирком будущего", захватывая при этом "Фронтовой", "Послевоенный", "Перестроечный" и другие периоды. Во время исполнения одного из номеров на манеже даже появляется изготовленный специально для спектакля танк "Т-34" весом около трех тонн.Вместе с главными героями представления при помощи цирковой магии зритель изучает вековую историю российского и советского цирка. На этом пути встречаются те, кто по-настоящему могут удивлять и восхищать.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культпоход, московский губернский театр, мхат имени м. горького, школа современной пьесы, большой московский государственный цирк, культура, театр, москва, дети