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Все разрешено: что смотреть с детьми в театрах в дни школьных каникул
Все разрешено: что смотреть с детьми в театрах в дни школьных каникул - РИА Новости, 31.05.2021
Все разрешено: что смотреть с детьми в театрах в дни школьных каникул
В международный день защиты детей 1 июня московские театры показывают свои лучшие детские спектакли. Среди них есть постановки, которые зрители уже давно... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:00
2021-05-31T10:22
культпоход
московский губернский театр
мхат имени м. горького
школа современной пьесы
большой московский государственный цирк
культура
театр
москва
дети
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В международный день защиты детей 1 июня московские театры показывают свои лучшие детские спектакли. Среди них есть постановки, которые зрители уже давно полюбили, а есть и недавние премьеры. РИА Новости выбрало пять самых интересных детских представлений, которые можно посмотреть в июне. "Малыш и Карлсон" Московский Губернский театр, 1 июня Театр под руководством Сергея Безрукова играет премьеру – сказку "Малыш и Карлсон". Спектакль появился в репертуаре театра совсем недавно, в апреле, создатели называют это "заоблачно-головокружительной историей". Режиссер Алла Решетникова и художник Дмитрий Ершов придумали очень яркий и красивый спектакль. Это стилизация под середину 1960-х годов прошлого века, и, по словам режиссера, создатели позволили себе пошутить над этой эпохой. "Золото"МХАТ им. Горького, 1 июня Огромные экраны раздвигают пространство сцены и переносят действие в сказочный мир, в котором ожившие музыкальные ноты оказываются заперты в тесной бочке. На пути к свободе и в поисках музыкальной гармонии они проходят через множество испытаний: Деревню Ленивых, Город Хвастунов, Страну Обжор, Болото Денег. По мысли Адасинского, эта детская история на самом деле адресована зрителям всех возрастов, и особенно тем, кто все еще ищет себя. Свое произведение автор называет детской божественной комедией и уверен, что здесь будет интересно и подросткам, и 25-летним. "Вредные советы" Театр "Школа современной пьесы", 2 июняСпектакль, который создатели назвали "фолк-рок-рэп-поп-фантазией для взрослеющих детей" появился на этой сцене почти десять лет назад. И, конечно, постановка столь любимой всеми детьми книги стала настоящим театральным хитом. Некоторые зрители успели за годы существования спектакля сходить на него по нескольку раз с детьми разных поколений. "Лига волшебников"Театр "Школа современной пьесы", 11,12, 13 июня Если лучшие фокусники России и выступают когда-либо вместе, то это происходит на шоу "Лига волшебников". В нем принимает участие настоящая сборная команда иллюзионистов, представляющая Россию на Чемпионате Европы по Фокусам 2021. Это настоящие мастера своего дела, которые завоевали более 30 высших наград на международных конкурсах. Артисты выступали с успехом по всему миру, от Германии и Италии до Южной Кореи, Китая и США. "И100РИЯ"Большой Московский цирк, весь июнь Настоящие цирковые представления уже давно превратились почти что в спектакли. Не исключение – шоу "И100РИЯ", которое рассказывает об истории развития циркового искусства и его самых ярких артистах. События начинаются во времена "Старого цирка" и заканчиваются "Цирком будущего", захватывая при этом "Фронтовой", "Послевоенный", "Перестроечный" и другие периоды. Во время исполнения одного из номеров на манеже даже появляется изготовленный специально для спектакля танк "Т-34" весом около трех тонн.Вместе с главными героями представления при помощи цирковой магии зритель изучает вековую историю российского и советского цирка. На этом пути встречаются те, кто по-настоящему могут удивлять и восхищать.
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культпоход, московский губернский театр, мхат имени м. горького, школа современной пьесы, большой московский государственный цирк, культура, театр, москва, дети

Все разрешено: что смотреть с детьми в театрах в дни школьных каникул

10:00 31.05.2021 (обновлено: 10:22 31.05.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой МХАТ им. ГорькогоСцена из спектакля "Золото"
Сцена из спектакля Золото - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой МХАТ им. Горького
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В международный день защиты детей 1 июня московские театры показывают свои лучшие детские спектакли. Среди них есть постановки, которые зрители уже давно полюбили, а есть и недавние премьеры. РИА Новости выбрало пять самых интересных детских представлений, которые можно посмотреть в июне.

"Малыш и Карлсон"

Московский Губернский театр, 1 июня
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театраСцена из спектакля "Карлсон"
Сцена из спектакля Карлсон - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Московского Губернского театра
Сцена из спектакля "Карлсон"
Театр под руководством Сергея Безрукова играет премьеру – сказку "Малыш и Карлсон". Спектакль появился в репертуаре театра совсем недавно, в апреле, создатели называют это "заоблачно-головокружительной историей". Режиссер Алла Решетникова и художник Дмитрий Ершов придумали очень яркий и красивый спектакль. Это стилизация под середину 1960-х годов прошлого века, и, по словам режиссера, создатели позволили себе пошутить над этой эпохой.
Любовь к этому времени проявилась не только в визуальном, но и в музыкальном оформлении. Эффектная хореография Анны Гилуновой становится частью образа каждого героя. Например, Карлсон здесь не летает, зато выделывает настоящие акробатические номера. Авторы максимально используют сценическое пространство с помощью видео, анимации и комиксов. Стены и потолок зрительного зала превращаются в старый Стокгольм.

"Золото"

МХАТ им. Горького, 1 июня
© Фото : предоставлено пресс-службой МХАТ им. ГорькогоСцена из спектакля "Золото"
Сцена из спектакля Золото - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой МХАТ им. Горького
Сцена из спектакля "Золото"
Огромные экраны раздвигают пространство сцены и переносят действие в сказочный мир, в котором ожившие музыкальные ноты оказываются заперты в тесной бочке. На пути к свободе и в поисках музыкальной гармонии они проходят через множество испытаний: Деревню Ленивых, Город Хвастунов, Страну Обжор, Болото Денег.
Эту историю для детей сочинил Антон Адасинский – известный музыкант, актер, танцор и режиссер, некогда участник "Лицедеев" и группы "Авиа", а с 1988 года руководитель своего театра DEREVО, снимавшийся у Сокурова в фильме "Фауст". Он впервые попробовал свои силы в детском спектакле, созданом вместе с 13 подростками, которые не только прекрасно играют, но и поют. Сопровождение и живую музыкальную поддержку обеспечивает группа Positive Band.
По мысли Адасинского, эта детская история на самом деле адресована зрителям всех возрастов, и особенно тем, кто все еще ищет себя. Свое произведение автор называет детской божественной комедией и уверен, что здесь будет интересно и подросткам, и 25-летним.

"Вредные советы"

Театр "Школа современной пьесы", 2 июня
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Школа современной пьесы"Сцена из спектакля "Вредные советы"
Сцена из спектакля Вредные советы - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Школа современной пьесы"
Сцена из спектакля "Вредные советы"
Спектакль, который создатели назвали "фолк-рок-рэп-поп-фантазией для взрослеющих детей" появился на этой сцене почти десять лет назад. И, конечно, постановка столь любимой всеми детьми книги стала настоящим театральным хитом. Некоторые зрители успели за годы существования спектакля сходить на него по нескольку раз с детьми разных поколений.
К коротким стишкам Григория Остера здесь добавили музыку Андрея Андерсена, так что все стихи превратились в песни. Танцы поставил Егор Дружинин, а сценографию придумала Мария Трегубова. Кстати, между собой работники театра называют эту постановку "Вредники", а на одной из табличек из числа реквизита написана фраза "Все разрешено". Зрители с удовольствием приходят на эту буффонаду, которая год от года не теряет энергетики и задора.

"Лига волшебников"

Театр "Школа современной пьесы", 11,12, 13 июня
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Школа современной пьесы"Сцена из шоу "Лига Волшебников"
Сцена из шоу Лига Волшебников - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Школа современной пьесы"
Сцена из шоу "Лига Волшебников"
Если лучшие фокусники России и выступают когда-либо вместе, то это происходит на шоу "Лига волшебников". В нем принимает участие настоящая сборная команда иллюзионистов, представляющая Россию на Чемпионате Европы по Фокусам 2021. Это настоящие мастера своего дела, которые завоевали более 30 высших наград на международных конкурсах. Артисты выступали с успехом по всему миру, от Германии и Италии до Южной Кореи, Китая и США.

"И100РИЯ"

Большой Московский цирк, весь июнь
© Фото : предоставлено пресс-службой Большого Московского циркаПредставление "И100РИЯ"
Представление И100РИЯ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Большого Московского цирка
Представление "И100РИЯ"
Настоящие цирковые представления уже давно превратились почти что в спектакли. Не исключение – шоу "И100РИЯ", которое рассказывает об истории развития циркового искусства и его самых ярких артистах.
События начинаются во времена "Старого цирка" и заканчиваются "Цирком будущего", захватывая при этом "Фронтовой", "Послевоенный", "Перестроечный" и другие периоды. Во время исполнения одного из номеров на манеже даже появляется изготовленный специально для спектакля танк "Т-34" весом около трех тонн.
Вместе с главными героями представления при помощи цирковой магии зритель изучает вековую историю российского и советского цирка. На этом пути встречаются те, кто по-настоящему могут удивлять и восхищать.
 
КультпоходМосковский губернский театрМХАТ имени М. ГорькогоШкола современной пьесыБольшой Московский Государственный циркКультураТеатрМоскваДети
 
 
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