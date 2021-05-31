https://ria.ru/20210531/tatarstan-1734892501.html

В Татарстане рассказали о результатах экологической акции

В Татарстане рассказали о результатах экологической акции - РИА Новости, 31.05.2021

В Татарстане рассказали о результатах экологической акции

Более 400 тысяч кубометров отходов вывезено в Татарстане за время санитарно-экологического двухмесячника, посажено 700 тысяч деревьев и кустарников, сообщает... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:36

2021-05-31T11:36

2021-05-31T11:37

республика татарстан

россия

нижний новгород

волгоград

саратов

общество

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КАЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Более 400 тысяч кубометров отходов вывезено в Татарстане за время санитарно-экологического двухмесячника, посажено 700 тысяч деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба президента республики.В Татарстане 31 мая официально завершается санитарно-экологический двухмесячник по очистке территории. В течение двух месяцев муниципальные образования, природоохранные службы, профильные министерства и ведомства, предприятия и организации, неравнодушные жители проводили работу по наведению порядка. Всего в мероприятия приняли участие около 781 тысячи человек.Также в Казани 22 мая прошел экомарафон всероссийской акции "Вода России", приуроченный ко Дню Волги. Одновременно берега чистили в Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Самаре, всего к акции присоединились 15 регионов. В этот день на очистку береговых зон вышли более 23 тысяч татарстанцев. Всего в республике в ходе акции собрано 1,4 тысячи кубометров мусора, 236 километров береговых территорий приведены в порядок. Отмечается, что акции по очистке берегов в Татарстане продолжаются, всего запланировано более 1 тысячи мероприятий.В ходе экологического двухмесячника, по информации министерства экологии и природных ресурсов, выявлено более 3,8 тысячи мест несанкционированного размещения отходов, 96% из них устранено. Количество выявленных свалок в сравнении с прошлым годом увеличилось за счет активной позиции муниципальных районов в данном вопросе, а также выявления гражданами нарушений в рамках общественного контроля. Несмотря на увеличение общего количества свалок, число крупных свалок уменьшились.В текущем году надзорными органами и муниципальными образованиями выявлено более 5 тысяч нарушений. Основными из них являются несанкционированное размещение строительных, сельскохозяйственных и производственных отходов, захламление придомовых территорий, несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок. К административной ответственности привлечены более 3 тысяч лиц. Наложены штрафные санкции на сумму около 13,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210520/tatarstan-1733196564.html

https://ria.ru/20210525/pravila-1733792789.html

россия

нижний новгород

волгоград

саратов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нижний новгород, волгоград, саратов, общество