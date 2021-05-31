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Республика Татарстан
https://ria.ru/20210531/tatarstan-1734892501.html
В Татарстане рассказали о результатах экологической акции
В Татарстане рассказали о результатах экологической акции - РИА Новости, 31.05.2021
В Татарстане рассказали о результатах экологической акции
Более 400 тысяч кубометров отходов вывезено в Татарстане за время санитарно-экологического двухмесячника, посажено 700 тысяч деревьев и кустарников, сообщает... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:36
2021-05-31T11:37
республика татарстан
россия
нижний новгород
волгоград
саратов
общество
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КАЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Более 400 тысяч кубометров отходов вывезено в Татарстане за время санитарно-экологического двухмесячника, посажено 700 тысяч деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба президента республики.В Татарстане 31 мая официально завершается санитарно-экологический двухмесячник по очистке территории. В течение двух месяцев муниципальные образования, природоохранные службы, профильные министерства и ведомства, предприятия и организации, неравнодушные жители проводили работу по наведению порядка. Всего в мероприятия приняли участие около 781 тысячи человек.Также в Казани 22 мая прошел экомарафон всероссийской акции "Вода России", приуроченный ко Дню Волги. Одновременно берега чистили в Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Самаре, всего к акции присоединились 15 регионов. В этот день на очистку береговых зон вышли более 23 тысяч татарстанцев. Всего в республике в ходе акции собрано 1,4 тысячи кубометров мусора, 236 километров береговых территорий приведены в порядок. Отмечается, что акции по очистке берегов в Татарстане продолжаются, всего запланировано более 1 тысячи мероприятий.В ходе экологического двухмесячника, по информации министерства экологии и природных ресурсов, выявлено более 3,8 тысячи мест несанкционированного размещения отходов, 96% из них устранено. Количество выявленных свалок в сравнении с прошлым годом увеличилось за счет активной позиции муниципальных районов в данном вопросе, а также выявления гражданами нарушений в рамках общественного контроля. Несмотря на увеличение общего количества свалок, число крупных свалок уменьшились.В текущем году надзорными органами и муниципальными образованиями выявлено более 5 тысяч нарушений. Основными из них являются несанкционированное размещение строительных, сельскохозяйственных и производственных отходов, захламление придомовых территорий, несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок. К административной ответственности привлечены более 3 тысяч лиц. Наложены штрафные санкции на сумму около 13,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210520/tatarstan-1733196564.html
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россия, нижний новгород, волгоград, саратов, общество

В Татарстане рассказали о результатах экологической акции

11:36 31.05.2021 (обновлено: 11:37 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Роман Кручинин
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КАЗАНЬ, 31 мая - РИА Новости. Более 400 тысяч кубометров отходов вывезено в Татарстане за время санитарно-экологического двухмесячника, посажено 700 тысяч деревьев и кустарников, сообщает пресс-служба президента республики.
В Татарстане 31 мая официально завершается санитарно-экологический двухмесячник по очистке территории. В течение двух месяцев муниципальные образования, природоохранные службы, профильные министерства и ведомства, предприятия и организации, неравнодушные жители проводили работу по наведению порядка. Всего в мероприятия приняли участие около 781 тысячи человек.
"Всего в уборке территорий с начала двухмесячника было задействовано более 21 тысячи единиц техники, на полигоны вывезено более 400 тысяч кубометров отходов, посажено более 700 тысяч деревьев и кустарников, приведены в порядок детские площадки, остановочные павильоны", - говорится в сообщении.
Также в Казани 22 мая прошел экомарафон всероссийской акции "Вода России", приуроченный ко Дню Волги. Одновременно берега чистили в Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Самаре, всего к акции присоединились 15 регионов. В этот день на очистку береговых зон вышли более 23 тысяч татарстанцев. Всего в республике в ходе акции собрано 1,4 тысячи кубометров мусора, 236 километров береговых территорий приведены в порядок. Отмечается, что акции по очистке берегов в Татарстане продолжаются, всего запланировано более 1 тысячи мероприятий.
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В ходе экологического двухмесячника, по информации министерства экологии и природных ресурсов, выявлено более 3,8 тысячи мест несанкционированного размещения отходов, 96% из них устранено. Количество выявленных свалок в сравнении с прошлым годом увеличилось за счет активной позиции муниципальных районов в данном вопросе, а также выявления гражданами нарушений в рамках общественного контроля. Несмотря на увеличение общего количества свалок, число крупных свалок уменьшились.
В текущем году надзорными органами и муниципальными образованиями выявлено более 5 тысяч нарушений. Основными из них являются несанкционированное размещение строительных, сельскохозяйственных и производственных отходов, захламление придомовых территорий, несвоевременный вывоз отходов с контейнерных площадок. К административной ответственности привлечены более 3 тысяч лиц. Наложены штрафные санкции на сумму около 13,3 миллиона рублей.
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