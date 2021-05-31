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Суд арестовал таксиста, обвиняемого в убийстве пассажира в Москве
Суд арестовал таксиста, обвиняемого в убийстве пассажира в Москве - РИА Новости, 31.05.2021
Суд арестовал таксиста, обвиняемого в убийстве пассажира в Москве
Суд взял под стражу водителя такси, обвиняемого в убийстве пассажира на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:23
2021-05-31T14:23
некрасовка
москва
балашиха
происшествия
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Суд взял под стражу водителя такси, обвиняемого в убийстве пассажира на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Инцидент произошел в районе Некрасовки 29 мая."Сегодня суд с учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.По данным следствия, между водителем и пассажиром произошел конфликт, перешедший в драку на проезжей части, в ходе которой водитель нанес одно ножевое ранение пассажиру. Последний скончался на месте происшествия. Подозреваемый, житель Балашихи, был задержан. Возбуждено дело об убийстве.
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некрасовка, москва, балашиха, происшествия

Суд арестовал таксиста, обвиняемого в убийстве пассажира в Москве

14:23 31.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Суд взял под стражу водителя такси, обвиняемого в убийстве пассажира на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в районе Некрасовки 29 мая.
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"Сегодня суд с учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
По данным следствия, между водителем и пассажиром произошел конфликт, перешедший в драку на проезжей части, в ходе которой водитель нанес одно ножевое ранение пассажиру. Последний скончался на месте происшествия. Подозреваемый, житель Балашихи, был задержан. Возбуждено дело об убийстве.
 
НекрасовкаМоскваБалашихаПроисшествия
 
 
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