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Суд арестовал таксиста, обвиняемого в убийстве пассажира в Москве
Суд арестовал таксиста, обвиняемого в убийстве пассажира в Москве - РИА Новости, 31.05.2021
Суд арестовал таксиста, обвиняемого в убийстве пассажира в Москве
Суд взял под стражу водителя такси, обвиняемого в убийстве пассажира на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:23
2021-05-31T14:23
2021-05-31T14:23
некрасовка
москва
балашиха
происшествия
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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Суд взял под стражу водителя такси, обвиняемого в убийстве пассажира на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Инцидент произошел в районе Некрасовки 29 мая."Сегодня суд с учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.По данным следствия, между водителем и пассажиром произошел конфликт, перешедший в драку на проезжей части, в ходе которой водитель нанес одно ножевое ранение пассажиру. Последний скончался на месте происшествия. Подозреваемый, житель Балашихи, был задержан. Возбуждено дело об убийстве.
https://ria.ru/20210523/ubiystvo-1733572616.html
некрасовка
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некрасовка, москва, балашиха, происшествия