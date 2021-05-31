https://ria.ru/20210531/swift-1734874017.html

России надо обезопасить себя на случай отключения от SWIFT, заявили в МИД

России надо обезопасить себя на случай отключения от SWIFT, заявили в МИД - РИА Новости, 31.05.2021

России надо обезопасить себя на случай отключения от SWIFT, заявили в МИД

России важно обезопасить себя на случай отключения от глобальных платежных систем, но не следует самой к этому стремиться, заявил директор Департамента... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:15

2021-05-31T10:15

2021-05-31T10:15

россия

swift

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. России важно обезопасить себя на случай отключения от глобальных платежных систем, но не следует самой к этому стремиться, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости."Я не уверен, что нам нужна "самоцель" в виде независимости от глобальных платежных систем – нам надо иметь возможность реализовывать собственные интересы, проводить платежи и расчеты за торговые операции. Если такое отключение произойдет, важно быть готовыми к этому, но не следует к этому стремиться", - сказал Биричевский.По его мнению, все игроки в современном мире взаимозависимы и обособление не приведет ни к чему хорошему, поэтому следует деполитизировать экономику. "Но при этом готовиться, если потребуется, обезопасить себя – в этом наша задача", - добавил он.SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада.Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя Система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/swift-1734863244.html

https://ria.ru/20210518/zanaves-1732740768.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, swift, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика