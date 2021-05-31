https://ria.ru/20210531/sukhov-1734582264.html

Михаил Сухов: мы не ждем доллара по 100 рублей

Михаил Сухов: мы не ждем доллара по 100 рублей - РИА Новости, 31.05.2021

Михаил Сухов: мы не ждем доллара по 100 рублей

Российская экономика с начала года встала на пусть восстановления и преодолевает его семимильными шагами. О том, какой вклад в оживление экономики вносит... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:00

2021-05-31T10:00

2021-05-31T10:07

россия

михаил сухов

интервью

экономика

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Российская экономика с начала года встала на пусть восстановления и преодолевает его семимильными шагами. О том, какой вклад в оживление экономики вносит вакцина, на сколько вырастут цены в России по итогам года, что будет со стоимостью нефти и бензина, удастся ли доллару достичь отметки в 100 рублей, а также о перегреве рынка недвижимости и подорожании ипотеки в стране в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказал в интервью РИА Новости/агентству "Прайм" глава Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов. Беседовали Вероника Буклей и Анастасия Сапрыкина.– Какие у вас ожидания по росту ВВП по итогам года и во втором квартале? Когда экономика России может полностью восстановиться от коронавируса?– Восстановительный рост неизбежен. Мы ожидаем, что в 2021 году рост ВВП в реальном выражении составит около 3,5%. О восстановлении количественных объемов ВВП можно будет говорить в четвертом квартале этого года. Полное восстановление в структуре ВВП до пандемии вряд ли возможно, потому что и в обычное время за столь продолжительный период происходят заметные сдвиги, и в одну и ту же реку два раза не войдешь.Например, добыча нефти и связанные с ней отрасли в годовом выражении, скорее всего, пока не выйдут на докризисные объемы производства – судя по всему, это случится ближе к 2023 году. Восстановление экономик после пандемии сочетается с активизацией повестки устойчивого развития, что неизбежно окажет влияние на структуру инвестиций и производства.Не стоит забывать и негативное влияние роста смертности, снижение образовательных стандартов, мобильности рабочей силы – словом всего, что мы называем "демографический след" пандемии. Если в 2021 году мы оцениваем негативное влияние этого комплекса факторов на уровень потенциального ВВП в 0,2-0,9%, то к 2030 году оно снизится, по нашим ожиданиям, до 0,05–0,2% ВВП. Полностью "демографический след" сойдет на нет только через 15-20 лет.При этом основные преимущества России с точки зрения сопоставления с другими странами – прежде всего, в сфере бюджетной устойчивости и низкой величины долга – необходимо тщательно оберегать.– Какой вклад в темпы роста экономики России, на ваш взгляд, вносит вакцинация? Если коллективный иммунитет будет обеспечен уже в сентябре, как это может повлиять на темпы роста?– Наличие вакцин позволяет не прибегать вновь к существенному ограничению сектора услуг и транспорта. Продолжительность жизни растет не только из-за снижения смертности непосредственно от COVID-19, но и от лучшей доступности услуг системы здравоохранения. Так или иначе, по нашим оценкам, в 2021 году положительный эффект от применения вакцин составит более 1% ВВП.– Какие темпы ускорения инфляции в России вы прогнозируете по итогам года? Когда инфляция может вернуться к таргету ЦБ в 4%?– Несмотря на возможность роста в течение 2021 года, к концу этого года мы ждем годовую инфляцию, близкую к 5%. При этом она начнет замедляться с середины года. Не стоит забывать, что в этом году постепенно снизится эффект переноса валютного курса на внутренние цены. В 2022 году, по нашему базовому прогнозу, инфляция будет ближе к таргету.– Банк России ввел таргет по инфляции в 4% в конце 2014 года, однако с того времени регулятору еще ни разу не удавалось приблизить инфляцию к этой цели. Как вы считаете, может быть стоит пересмотреть таргет или перейти к диапазону? Если да, то какой бы таргет предложили вы?– Концепция таргетирования инфляции предполагает, что значение 4% как таргета не должно меняться длительное время, чтобы создать доверие к проводимой политике и сформировать долгосрочные ожидания. Таргетирование сейчас скорее успешно, чем неуспешно. Средняя инфляция за 2017-2020 годы была немногим более 3,5%, что очень близко к цели. Тема пересмотра таргета возможна не в связи с отклонениями реального уровня инфляции от объявленного целевого значения, а как элемент более широких мер, направленных на макроэкономическое развитие. Не думаю, что дискуссия об изменении таргета по инфляции сейчас актуальна. Борьба идет, скорее, за уровень инфляционных ожиданий, которые в среднем заметно выше таргета, чем за саму инфляцию.– В России в большинстве случае инфляцию разгоняют три фактора – рубль, топливо и продовольствие. Какой у вас прогноз по курсу рубля на 2021 год? Сможет курс рубля укрепиться до 60 рублей за доллар, или, наоборот, пойдет к отметке в 80?– И тот, и другой сценарий развития событий на валютном рынке мы не считаем высоко вероятным. В нашем базовом сценарии к началу 2022 года курс составит порядка 71,5 рубля за доллар при ценах на нефть порядка 58 долларов за баррель. Этот прогноз, впрочем, зависит в том числе от перспектив санкций США на вторичном рынке госдолга. В варианте с их введением курс может существенно отклоняться от базового прогноза, потому что это может стимулировать дополнительные продажи ОФЗ нерезидентами. Однако, даже при таком развитии событий долгосрочное падение и закрепление национальной валюты на уровне ниже 80 рублей за доллар маловероятно. Кроме того, цены на нефть могут временно снижаться еще и в результате потенциального снятия торговых санкций с Ирана, что также при прочих равных может оказать давление на курс рубля.– Что вы ждете от рынка нефти в текущем году? По вашему мнению, какая цена нефти будет по итогам года? Как вы считаете, могут ли вырасти цены на бензин в 2021 году?– Наш базовый прогноз среднегодовой цены на нефть в 2021 году – 55-60 долларов за баррель. Определяющим для цен остается соглашение ОПЕК+. Восстановление мирового спроса в результате улучшения эпидемической ситуации в мире в ближайшие месяцы будет опережать темпы роста предложения. Фактором риска для рынка нефти остаются переговоры США и Ирана – в случае снятия или смягчения санкций Иран может увеличить экспорт сырой нефти до двух миллионов баррелей в день во второй половине года, что потребует более длительного сохранения ограничений на добычу ОПЕК+.– Как вы относитесь к идее ограничений на экспорт бензина из РФ, как она может сказаться на ценах?– Что касается бензина, на наш взгляд, изменения формулы расчета демпфера, вступившие в силу с начала мая, позволят сдержать рост цен на моторное топливо на внутреннем рынке. Ограничение экспорта может казаться необходимой мерой в период резкого изменения цен, но ручное управление ценами может оказать негативное влияние на развитие отрасли нефтепереработки, что уже в среднесрочной перспективе усилит внутреннюю инфляцию издержек в отрасли.Особо отмечу, что в 2020 году российская экономика и финансовая система гораздо легче пережили ценовые изменения на рынке нефти, чем это было во время прежних шоков стоимости "черного золота". Мы ожидаем в дальнейшем все большего ослабления зависимости внутреннего развития от нефтяной конъюнктуры на фоне роста несырьевого экспорта и роста доли услуг в ВВП.– Как вы оцениваете состояние банковской системы России в настоящее время? Какие основные три угрозы вы видите для банков в текущем году?– Банковский сектор России сохраняет общую стабильность. Однако есть несколько моментов, за которыми стоит пристально наблюдать. Во-первых, банки идут по пути расширения участия в непрофильном бизнесе в различных формах. В таких ситуациях на первый план выходят проблемы качества внутреннего управления и финансового планирования. Для "своей" или близкой по бизнесу компании трудно удержаться от создания более благоприятных условий финансирования, которые никогда ни к чему хорошему не приводили. Во-вторых, ухудшение качества кредитного портфеля юрлиц обычно настигает банки через год после турбулентности. Существует вероятность того, что платежеспособность заемщиков, кредиты которым были реструктурированы в 2020 году, не восстановится до уровня, достаточного для выполнения обязательств в полном объеме. Наконец, это волатильность процентных ставок. В этом году мы можем увидеть одновременно и рост, и снижение ключевой ставки ЦБ. Управление процентным риском – это новое искусство, которое на практике будет применяться банками столь масштабно в первый раз. Вместе с тем, если регулятор будет учитывать масштабы накопленного процентного риска на балансах банков как фактор принятия решений о пересмотре процентных ставок, то это может сгладить для сектора возврат к нормализации денежно-кредитной политики.– Какую прибыль у банковского сектора вы ждете по итогам года?– В прошлом году масштабы проблем банковского сектора на фоне пандемии немного переоценивались. Сейчас представляется реалистичным, что прибыль по итогам года превысит прошлогоднюю. Даже при сдержанных оценках можно ожидать результат в 1,7-2 триллиона рублей.– Банк России весной перешел к ужесточению денежно-кредитной политики, доведя ставку до 5% годовых. Какую ставку прогнозируете до конца года?– Если инфляционные ожидания будут сохраняться на повышенном относительно прошлого года уровне или даже будут расти дальше, в таком случае ключевая ставка к концу года достигнет уровня 5,75-6%. В дальнейшем она, вероятно, вновь опустится к 5%.– Давайте поговорим о рынке ипотеки. Что вы ожидаете от рынка после окончания программы кредитования под 6,5% годовых с 1 июля в ее нынешнем виде? Поддерживаете ли продление в отдельных регионах, или ее стоит и вовсе убрать с рынка?– После окончания программы льготного кредитования возможно некоторое снижение объема новых выдач, что будет оказывать сдерживающий эффект на цены рынка недвижимости. В тех регионах, в которых не отмечается признаков перегрева рынка – например, СКФО и ДФО, Псковская, Саратовская, Курганская области, Мордовия, ХМАО –целесообразнее продлить срок действия льготной программы. Это позволит стимулировать продажи на первичном рынке и поддержать спрос на жилье со стороны населения. Отсутствие в отдельных регионах активного спроса на строящуюся недвижимость при наличии такой программы может свидетельствовать о том, что рынок жилья и ипотечное кредитование в них буксуют. Вместе с тем самые слабые темпы роста цен на первичном рынке жилья отмечаются в основном в субъектах Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Необходимо разобраться в причинах таких явлений в каждом конкретном регионе и уже после этого принимать решение.– Можно ли сказать, что рынок сейчас перегрет?– Пока ценовой "градус" указывает на больший перегрев строительного, чем ипотечного рынка. Так, цена жилой недвижимости за 2020 год выросла на 23,3% на первичном и на 14% на вторичном рынке. В таких условиях все более рискованными становятся продукты с низкой величиной первоначального взноса, то есть менее 20%. Я думаю, при дальнейшем развитии государственных программ стимулирования на этот фактор стоит обращать большее практическое внимание.– Какую среднюю ставку по ипотеке ожидаете на конец года? Какие факторы говорят в пользу такого прогноза?– Здесь тоже надо смотреть на динамику ключевой ставки, а также на последующие решения относительно продления льготной программы и ее масштаба. Тем не менее, с учетом нашего прогноза по ключевой ставке до конца года и отмены льготной программы в городах, на которые приходится основная часть ипотечных выдач, средняя ставка по ипотеке составит не более 9-9,5%.– Как повлияла пандемия коронавируса на рынок рейтинговых услуг в России? Можно ли говорить об оживлении рынка или наоборот о его стагнации?– Год назад, когда пандемия только началась, рынок рейтинговых услуг замер. Однако уже ко второму полугодию прошлого года ситуация стала меняться. Во-первых, сказался эффект отложенного спроса. Во-вторых, этому способствовала активность на долговом рынке, вызванная низкими ставками. В этих условиях многие эмитенты решили привлечь финансирование на публичном рынке и, как следствие, стали обращаться к нам за получением рейтинга. Если говорить в цифрах, то общий рост портфеля рейтинговых контрактов АКРА в 2020 году вырос на 25%. Рынок рейтинговых услуг сейчас продолжает расти: основными драйверами выступают кредитные рейтинги нефинансовых компаний и услуги по верификации инструментов устойчивого развития.– Мы в интервью в основном говорили о том, что случится до конца года. А как вы считаете, чего точно не случится в ближайшие месяцы?– Зимы, хотя на фоне изменения климата превращение летнего града в снег вполне возможно. Примерно с той же вероятностью я оцениваю наступление событий внешней турбулентности, которые могу придать цене доллара в рублях трехзначное значение, массовый исход нерезидентов с российских рынков или создание "ковидного занавеса", которые предсказывают некоторые эксперты.

https://ria.ru/20210512/ekonomika-1731955410.html

https://ria.ru/20210527/inflyatsiya-1734391372.html

https://ria.ru/20210517/dollar-1732580000.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/1731668541.html

https://realty.ria.ru/20210527/khusnullin-1734358461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил сухов, интервью, экономика