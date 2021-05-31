https://ria.ru/20210531/sudno-1734857128.html

Капитан судна "Амур" попросил помощи у генконсульства России в Саппоро

Капитан судна "Амур" попросил помощи у генконсульства России в Саппоро - РИА Новости, 31.05.2021

Капитан судна "Амур" попросил помощи у генконсульства России в Саппоро

Капитан и судовладелец "Амура" официально обратились за помощью в генконсульство России в Саппоро, сообщил РИА Новости генеральный консул Сергей Марин. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T03:53

2021-05-31T03:53

2021-05-31T10:08

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

саппоро

япония

в мире

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ТОКИО, 31 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Капитан и судовладелец "Амура" официально обратились за помощью в генконсульство России в Саппоро, сообщил РИА Новости генеральный консул Сергей Марин.В минувшую среду, 26 мая, российское судно "Амур", направляясь из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо, столкнулось в 23 километрах от порта назначения с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару".В результате японское судно перевернулось. Находившиеся на его борту пять человек спас экипаж "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших нет. Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии.

https://ria.ru/20210528/trauler-1734521647.html

россия

саппоро

япония

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Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу. 2021-05-31T03:53 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, саппоро, япония, в мире