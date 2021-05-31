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Капитан судна "Амур" попросил помощи у генконсульства России в Саппоро
Капитан судна "Амур" попросил помощи у генконсульства России в Саппоро - РИА Новости, 31.05.2021
Капитан судна "Амур" попросил помощи у генконсульства России в Саппоро
Капитан и судовладелец "Амура" официально обратились за помощью в генконсульство России в Саппоро, сообщил РИА Новости генеральный консул Сергей Марин. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T03:53
2021-05-31T10:08
столкновение российского и японского судов возле хоккайдо
россия
саппоро
япония
в мире
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ТОКИО, 31 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Капитан и судовладелец "Амура" официально обратились за помощью в генконсульство России в Саппоро, сообщил РИА Новости генеральный консул Сергей Марин.В минувшую среду, 26 мая, российское судно "Амур", направляясь из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо, столкнулось в 23 километрах от порта назначения с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару".В результате японское судно перевернулось. Находившиеся на его борту пять человек спас экипаж "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших нет. Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии.
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Кадры с места столкновения российского и японского судов в Охотском море
Причиной столкновения российского торгового судна "Амур" с японским рыболовецким "Дай-хати Хокко-мару" мог стать сильный туман. ЧП произошло в среду, 26 мая, около 06:00 (00:00 мск) в 23 километрах от порта Момбецу.
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столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, саппоро, япония, в мире

Капитан судна "Амур" попросил помощи у генконсульства России в Саппоро

03:53 31.05.2021 (обновлено: 10:08 31.05.2021)
 
© Фото : Генконсульство России в СаппороЗдание генерального консульства России в Саппоро, Япония
Здание генерального консульства России в Саппоро, Япония - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : Генконсульство России в Саппоро
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ТОКИО, 31 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Капитан и судовладелец "Амура" официально обратились за помощью в генконсульство России в Саппоро, сообщил РИА Новости генеральный консул Сергей Марин.

"Консул со вчерашнего вечера там, правовой статус не изменился. <...> Решения ожидаем в ближайшие дни", — рассказал дипломат.

В минувшую среду, 26 мая, российское судно "Амур", направляясь из Корсакова в Момбецу на Хоккайдо, столкнулось в 23 километрах от порта назначения с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару".
В результате японское судно перевернулось. Находившиеся на его борту пять человек спас экипаж "Амура". Трое японских рыбаков находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших нет.
Никто из членов экипажа не арестован. Капитан судна на добровольной основе отвечает на вопросы службы безопасности на море Японии.
Япония - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 07:42
В Японии опровергли данные о подозрениях в отношении экипажа "Амура"
 
Столкновение российского и японского судов возле ХоккайдоРоссияСаппороЯпонияВ мире
 
 
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