https://ria.ru/20210531/sud-1735013282.html

В Пензе спустя 13 лет будут судить обвиняемого в убийстве девочки

В Пензе спустя 13 лет будут судить обвиняемого в убийстве девочки - РИА Новости, 31.05.2021

В Пензе спустя 13 лет будут судить обвиняемого в убийстве девочки

Житель Пензы, уже отбывающий срок за убийства и аферы, предстанет перед судом по обвинению в ограблении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году, сообщило... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T21:44

2021-05-31T21:44

2021-05-31T21:44

россия

следственный комитет россии (ск рф)

пенза

происшествия

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САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости. Житель Пензы, уже отбывающий срок за убийства и аферы, предстанет перед судом по обвинению в ограблении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году, сообщило областное управление СК РФ.Следствие в октябре 2020 года сообщило о раскрытии убийства прошлых лет. По данным следствия, вечером 26 апреля 2008 года молодой человек на улице Гагарина в Пензе заметил 12-летнюю девочку, которая шла в сторону магазина, затащил ее в недостроенное здание, потребовал передать мобильный телефон и золотые украшения - цепочку с крестиком, серьги и кольцо, после чего расправился с жертвой, избив ее до смерти найденным на месте камнем."Завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего жителя Пензы… Следствием собраны доказательства, включая результаты судебно-генетической экспертизы, позволившие установить личность злоумышленника и подтвердить его причастность к грабежу и убийству 12-летней девочки… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.Фигурант дела обвиняется по статьям УК РФ "Убийство малолетней с целью скрыть другое преступление" и "Грабеж". Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы."Мужчина судим за совершение убийства двух лиц и несколько эпизодов мошенничества, в связи с чем в настоящее время отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы", - уточнили в СК.

https://ria.ru/20210531/ubiystvo-1734652756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия