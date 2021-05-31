https://ria.ru/20210531/strelok-1734888164.html

Стали известны подробности о жизни стрелявшего в Екатеринбурге мужчины

Стали известны подробности о жизни стрелявшего в Екатеринбурге мужчины - РИА Новости, 31.05.2021

Стали известны подробности о жизни стрелявшего в Екатеринбурге мужчины

Устроившего накануне стрельбу в Екатеринбурге уже пытались привлечь к ответственности за использование карабина в квартире. Об этом E1.ru рассказал бывший... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:20

2021-05-31T11:20

2021-05-31T11:34

стрельба в екатеринбурге

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Устроившего накануне стрельбу в Екатеринбурге уже пытались привлечь к ответственности за использование карабина в квартире. Об этом E1.ru рассказал бывший коллега подозреваемого.По словам мужчины, его сослуживец был сотрудником патрульно-постовой службы в отделе милиции № 13 на Химмаше и отработал в милиции 18 лет. В 2011 году он вышел на пенсию.Он добавил, что у подозреваемого есть ведомственные награды, в частности, за отвагу при пожаре. Кроме того, мужчина два раза ездил в командировки в Чечню: в 2000 и в 2004 году.После выхода на пенсию подозреваемый работал заместителем директора в ЧОП "Град". По информации его бывшего коллеги, в 2017 году он уже устраивал стрельбу в собственной квартире, но дело "замяли".Накануне вечером житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своего дома, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Стрелявшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

https://ria.ru/20210530/litsenziya-1734851205.html

https://ria.ru/20210531/ochevidtsy-1734869517.html

екатеринбург

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стрельба в екатеринбурге, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), екатеринбург, происшествия