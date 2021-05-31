Стали известны подробности о жизни стрелявшего в Екатеринбурге мужчины
11:20 31.05.2021 (обновлено: 11:34 31.05.2021)
© Фото : СУСК РФ по Свердловской областиВ Екатеринбурге мужчина, произвел выстрелы из охотничьего карабина по находившимся во дворе дома людям
© Фото : СУСК РФ по Свердловской области
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Устроившего накануне стрельбу в Екатеринбурге уже пытались привлечь к ответственности за использование карабина в квартире. Об этом E1.ru рассказал бывший коллега подозреваемого.
По словам мужчины, его сослуживец был сотрудником патрульно-постовой службы в отделе милиции № 13 на Химмаше и отработал в милиции 18 лет. В 2011 году он вышел на пенсию.
"Мы знакомы с 2006 года, он мой бывший коллега… Мы были в приятельских отношениях, но последнее время дистанцировались. С женой они развелись несколько лет назад. У него двое детей: дочь совершеннолетняя от первого брака, а сыну общему 12 лет", – рассказал собеседник портала.
Он добавил, что у подозреваемого есть ведомственные награды, в частности, за отвагу при пожаре. Кроме того, мужчина два раза ездил в командировки в Чечню: в 2000 и в 2004 году.
После выхода на пенсию подозреваемый работал заместителем директора в ЧОП "Град". По информации его бывшего коллеги, в 2017 году он уже устраивал стрельбу в собственной квартире, но дело "замяли".
"В своей квартире, когда внутри был сын. Тоже в алкогольном опьянении был. К счастью, никто тогда не пострадал", – рассказал мужчина.
Накануне вечером житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна своего дома, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Стрелявшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.