https://ria.ru/20210531/strelba-1734930428.html

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге заявил, что не целился в ребенка

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге заявил, что не целился в ребенка - РИА Новости, 31.05.2021

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге заявил, что не целился в ребенка

Устроивший стрельбу из окна в Екатеринбурге Сергей Болков заявил в суде, что стрелял не прицельно и не хотел ранить ребенка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:24

2021-05-31T14:24

2021-05-31T15:02

стрельба в екатеринбурге

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Устроивший стрельбу из окна в Екатеринбурге Сергей Болков заявил в суде, что стрелял не прицельно и не хотел ранить ребенка, передает корреспондент РИА Новости.Вечером в воскресенье мужчина открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже стрелявшего задержали. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь правоохранителя. В понедельник суд избирает обвиняемому меру пресечения.Он также заявил, что имеет проблемы со здоровьем, подозревает у себя онкологию. Признал обвиняемый и то, что злоупотреблял алкоголем, но наркотические вещества, по его словам, не употреблял. Основным источником дохода Болков назвал пенсию, которую он получает как ветеран боевых действий.

https://ria.ru/20210531/strelba-1734870694.html

https://ria.ru/20210530/strelba-1734846187.html

екатеринбург

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"Я не вел прицельный огонь" – мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге и ранивший двух человек, заявил, что не целился в ребенка. В зале суда он признал свою вину частично. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь правоохранителя. 2021-05-31T14:24 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия