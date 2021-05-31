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Устроивший стрельбу в Екатеринбурге заявил, что не целился в ребенка
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге заявил, что не целился в ребенка - РИА Новости, 31.05.2021
Устроивший стрельбу в Екатеринбурге заявил, что не целился в ребенка
Устроивший стрельбу из окна в Екатеринбурге Сергей Болков заявил в суде, что стрелял не прицельно и не хотел ранить ребенка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:24
2021-05-31T14:24
2021-05-31T15:02
стрельба в екатеринбурге
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Устроивший стрельбу из окна в Екатеринбурге Сергей Болков заявил в суде, что стрелял не прицельно и не хотел ранить ребенка, передает корреспондент РИА Новости.Вечером в воскресенье мужчина открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже стрелявшего задержали. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь правоохранителя. В понедельник суд избирает обвиняемому меру пресечения.Он также заявил, что имеет проблемы со здоровьем, подозревает у себя онкологию. Признал обвиняемый и то, что злоупотреблял алкоголем, но наркотические вещества, по его словам, не употреблял. Основным источником дохода Болков назвал пенсию, которую он получает как ветеран боевых действий.
https://ria.ru/20210531/strelba-1734870694.html
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екатеринбург
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"Я не вел прицельный огонь" – мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге
Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге и ранивший двух человек, заявил, что не целился в ребенка. В зале суда он признал свою вину частично. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, и посягательстве на жизнь правоохранителя.
2021-05-31T14:24
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стрельба в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия