Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/strelba-1734927208.html
Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, частично признал вину
Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, частично признал вину - РИА Новости, 31.05.2021
Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, частично признал вину
Сергей Болков, подозреваемый в стрельбе по прохожим в Екатеринбурге, частично признал свою вину, заявил следователь на заседании по избранию меры пресечения. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:07
2021-05-31T15:30
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
стрельба в екатеринбурге
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734925793_205:0:2912:1522_1920x0_80_0_0_95d00bfe87c1d4290d0725d70a4c51b1.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Сергей Болков, подозреваемый в стрельбе по прохожим в Екатеринбурге, частично признал свою вину, заявил следователь на заседании по избранию меры пресечения.Об этом из зала суда сообщил корреспондент РИА Новости.Мужчину арестовали. Сам он ранее говорил, что не возражает против заключения под стражу."Я не вел прицельный огонь. В девочку не стрелял, я не видел ее", — сказал также Болков, добавив, что хочет извиниться перед родственниками.По словам подозреваемого, он временно не работает по состоянию здоровья, разведен, у него есть 12-летний сын. Болков также сообщил, что имеет проблемы со здоровьем, и признал, что злоупотреблял алкоголем. Своим основным источником дохода он назвал пенсию ветерана боевых действий.Накануне вечером житель Екатеринбурга из своей квартиры открыл стрельбу по прохожим, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.Силовики задержали пьяного 48-летнего мужчину, вооруженного охотничьим карабином. Известно, что более десяти лет назад его уволили из полиции.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
https://ria.ru/20210531/dopros-1734892270.html
россия
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Екатеринбурге
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи со стрельбой, которую открыл житель Екатеринбурга по прохожим из окна своей квартиры.
2021-05-31T14:07
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734925793_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_c17996a548ce5a7563f89f300543ae7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия, стрельба в екатеринбурге

Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, частично признал вину

14:07 31.05.2021 (обновлено: 15:30 31.05.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкОбвиняемый Сергей Балков, который 30 мая находясь в квартире одного из домов по улице Бородина в Екатеринбурге произвел выстрелы из охотничьего карабина по находившимся во дворе дома людям. Стоп-кадр видео
Обвиняемый Сергей Балков, который 30 мая находясь в квартире одного из домов по улице Бородина в Екатеринбурге произвел выстрелы из охотничьего карабина по находившимся во дворе дома людям. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Сергей Болков, подозреваемый в стрельбе по прохожим в Екатеринбурге, частично признал свою вину, заявил следователь на заседании по избранию меры пресечения.
Об этом из зала суда сообщил корреспондент РИА Новости.
Мужчину арестовали. Сам он ранее говорил, что не возражает против заключения под стражу.
"Я не вел прицельный огонь. В девочку не стрелял, я не видел ее", — сказал также Болков, добавив, что хочет извиниться перед родственниками.
По словам подозреваемого, он временно не работает по состоянию здоровья, разведен, у него есть 12-летний сын. Болков также сообщил, что имеет проблемы со здоровьем, и признал, что злоупотреблял алкоголем. Своим основным источником дохода он назвал пенсию ветерана боевых действий.
Накануне вечером житель Екатеринбурга из своей квартиры открыл стрельбу по прохожим, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Силовики задержали пьяного 48-летнего мужчину, вооруженного охотничьим карабином. Известно, что более десяти лет назад его уволили из полиции.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Допрос обвиняемого в стрельбе в Екатеринбурге. Кадр из видео
Вчера, 11:35
Опубликовано видео допроса стрелявшего в Екатеринбурге мужчины
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургПроисшествияСтрельба в Екатеринбурге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках
10:53Киргизия планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам
10:51Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
Лента новостейМолния