https://ria.ru/20210531/strelba-1734927208.html

Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, частично признал вину

Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, частично признал вину - РИА Новости, 31.05.2021

Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, частично признал вину

Сергей Болков, подозреваемый в стрельбе по прохожим в Екатеринбурге, частично признал свою вину, заявил следователь на заседании по избранию меры пресечения. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:07

2021-05-31T14:07

2021-05-31T15:30

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

стрельба в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Сергей Болков, подозреваемый в стрельбе по прохожим в Екатеринбурге, частично признал свою вину, заявил следователь на заседании по избранию меры пресечения.Об этом из зала суда сообщил корреспондент РИА Новости.Мужчину арестовали. Сам он ранее говорил, что не возражает против заключения под стражу."Я не вел прицельный огонь. В девочку не стрелял, я не видел ее", — сказал также Болков, добавив, что хочет извиниться перед родственниками.По словам подозреваемого, он временно не работает по состоянию здоровья, разведен, у него есть 12-летний сын. Болков также сообщил, что имеет проблемы со здоровьем, и признал, что злоупотреблял алкоголем. Своим основным источником дохода он назвал пенсию ветерана боевых действий.Накануне вечером житель Екатеринбурга из своей квартиры открыл стрельбу по прохожим, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.Силовики задержали пьяного 48-летнего мужчину, вооруженного охотничьим карабином. Известно, что более десяти лет назад его уволили из полиции.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

https://ria.ru/20210531/dopros-1734892270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Екатеринбурге Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов в связи со стрельбой, которую открыл житель Екатеринбурга по прохожим из окна своей квартиры. 2021-05-31T14:07 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия, стрельба в екатеринбурге