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Центральный аппарат СК проконтролирует дело о стрельбе в Екатеринбурге

Центральный аппарат СК проконтролирует дело о стрельбе в Екатеринбурге - РИА Новости, 31.05.2021

Центральный аппарат СК проконтролирует дело о стрельбе в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования стрельбы в Екатеринбурге на контроль в центральном аппарате СК, сообщается на сайте... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:53

2021-05-31T10:53

2021-05-31T11:26

стрельба в екатеринбурге

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования стрельбы в Екатеринбурге на контроль в центральном аппарате СК, сообщается на сайте ведомства.Вечером в воскресенье мужчина открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, стрелявшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов."Председатель СК России поручил доложить о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210531/obvinenie-1734880567.html

екатеринбург

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2021

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стрельба в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия