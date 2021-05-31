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Центральный аппарат СК проконтролирует дело о стрельбе в Екатеринбурге
Центральный аппарат СК проконтролирует дело о стрельбе в Екатеринбурге - РИА Новости, 31.05.2021
Центральный аппарат СК проконтролирует дело о стрельбе в Екатеринбурге
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования стрельбы в Екатеринбурге на контроль в центральном аппарате СК, сообщается на сайте... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:53
2021-05-31T10:53
2021-05-31T11:26
стрельба в екатеринбурге
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования стрельбы в Екатеринбурге на контроль в центральном аппарате СК, сообщается на сайте ведомства.Вечером в воскресенье мужчина открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, стрелявшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов."Председатель СК России поручил доложить о проведенных следственных действиях. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
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стрельба в екатеринбурге, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия