Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/strelba-1734870694.html
Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге
Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге - РИА Новости, 31.05.2021
Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге
Полицейские изъяли более 70 гильз на месте стрельбы в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T09:48
2021-05-31T10:24
стрельба в екатеринбурге
свердловская область
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865865_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_01d7025bb7528c868af2c45ba2996e5e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Полицейские изъяли более 70 гильз на месте стрельбы в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Вечером в воскресенье неизвестный открыл огонь из окна дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Позднее силовики задержали 48-летнего местного жителя, вооруженного охотничьим карабином. Он был пьян, его направят на психологическую экспертизу. Известно, что более десяти лет назад мужчину уволили из полиции.СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
https://ria.ru/20210531/ochevidtsy-1734869517.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734865865_126:0:1326:900_1920x0_80_0_0_6450f2f9e2d77ba7bd028a73f178b26a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба в екатеринбурге, свердловская область, екатеринбург, происшествия

Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге

09:48 31.05.2021 (обновлено: 10:24 31.05.2021)
 
© Фото : СУСК РФ по Свердловской областиВ Екатеринбурге мужчина, произвел выстрелы из охотничьего карабина по находившимся во дворе дома людям
В Екатеринбурге мужчина, произвел выстрелы из охотничьего карабина по находившимся во дворе дома людям - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Фото : СУСК РФ по Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Полицейские изъяли более 70 гильз на месте стрельбы в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире, из которой велась стрельба, 26 гильз, карабин "Вепрь", 78 патронов калибра 7,62 миллиметра, пневматический пистолет "Иж", пневматическую винтовку "Иж", а также пустые бутылки от алкоголя", — сказал он, добавив, что во дворе нашли еще 47 гильз.

Вечером в воскресенье неизвестный открыл огонь из окна дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.
Позднее силовики задержали 48-летнего местного жителя, вооруженного охотничьим карабином. Он был пьян, его направят на психологическую экспертизу. Известно, что более десяти лет назад мужчину уволили из полиции.
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Никогда не буянил, конфликтов с ним не было: соседи о стрелявшем в Екатеринбурге мужчине - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
09:40
"Никогда не буянил, конфликтов с ним не было": соседи о стрелявшем в Екатеринбурге мужчинеОчевидцы произошедшего 30 мая ЧП в Екатеринбурге называют стрелявшего мужчину "спокойным человеком".
 
Стрельба в ЕкатеринбургеСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:32Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть бюджету сто миллиардов рублей
10:28Актер из "Реальных пацанов" занял третье место на праймериз ЕР
10:22Названы победители праймериз "Единой России" в Москве
10:20В Подмосковье убили семью из четырех человек
10:15России надо обезопасить себя на случай отключения от SWIFT, заявили в МИД
10:08На Урале начали проверку после видео с измученными лисицами в цирке
10:07Школьнице, надругавшейся над девочкой на Алтае, предъявили обвинение
10:00Глава Башкирии раскритиковал коммунальщиков Уфы из-за одуванчиков
09:59Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за 50 дней
09:57Белоусов рассказал, какой будет инфляция в 2021 году
09:55Портал Newsru.com прекратил работу
09:50Большая часть Камчатки осталась без телефонной связи и интернета
09:50ФСБ разоблачила 96 подпольных оружейников в 25 регионах
09:48Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге
09:47Власти рассказали о состоянии детей, попавших под автомобиль Росгвардии 0:15
09:44Ученый заявил о более серьезной пандемии из-за индийского штамма
09:25В Германии назвали два доказательства военного альянса России и Китая
09:25Власти Москвы оценили итоги социально-экономического рейтинга регионов
09:16Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Алтайском крае
09:08Защита Софьи Сапеги рассказала, когда ей предъявят обвинение
Лента новостейМолния