Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге
09:48 31.05.2021 (обновлено: 10:24 31.05.2021)
© Фото : СУСК РФ по Свердловской областиВ Екатеринбурге мужчина, произвел выстрелы из охотничьего карабина по находившимся во дворе дома людям
© Фото : СУСК РФ по Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Полицейские изъяли более 70 гильз на месте стрельбы в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
"Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в квартире, из которой велась стрельба, 26 гильз, карабин "Вепрь", 78 патронов калибра 7,62 миллиметра, пневматический пистолет "Иж", пневматическую винтовку "Иж", а также пустые бутылки от алкоголя", — сказал он, добавив, что во дворе нашли еще 47 гильз.
Вечером в воскресенье неизвестный открыл огонь из окна дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.
Позднее силовики задержали 48-летнего местного жителя, вооруженного охотничьим карабином. Он был пьян, его направят на психологическую экспертизу. Известно, что более десяти лет назад мужчину уволили из полиции.
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.