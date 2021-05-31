https://ria.ru/20210531/strelba-1734870694.html

Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге

Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге - РИА Новости, 31.05.2021

Полиция рассказала об арсенале, найденном у стрелявшего в Екатеринбурге

Полицейские изъяли более 70 гильз на месте стрельбы в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T09:48

2021-05-31T09:48

2021-05-31T10:24

стрельба в екатеринбурге

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Полицейские изъяли более 70 гильз на месте стрельбы в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.Вечером в воскресенье неизвестный открыл огонь из окна дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Ребенок сейчас в реанимации в тяжелом состоянии. Позднее силовики задержали 48-летнего местного жителя, вооруженного охотничьим карабином. Он был пьян, его направят на психологическую экспертизу. Известно, что более десяти лет назад мужчину уволили из полиции.СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

https://ria.ru/20210531/ochevidtsy-1734869517.html

свердловская область

екатеринбург

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стрельба в екатеринбурге, свердловская область, екатеринбург, происшествия