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Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в реанимации
Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в реанимации - РИА Новости, 31.05.2021
Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в реанимации
Девятилетняя девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T06:50
2021-05-31T08:31
стрельба в екатеринбурге
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Девятилетняя девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.Как отметили в ведомстве, ребенка уже прооперировали ведущие хирурги областной детской клинической больницы. Еще одного пострадавшего отпустили домой.Вечером в воскресенье мужчина открыл огонь из окна своего дома в Екатеринбурге, в результате пострадали ребенок и сотрудник Росгвардии. Позднее силовики задержали 48-летнего местного жителя, вооруженного охотничьим карабином. Он был пьян, его направят на психологическую экспертизу. Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчину уволили из полиции более десяти лет назад.СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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стрельба в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия

Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в реанимации

06:50 31.05.2021 (обновлено: 08:31 31.05.2021)
 
© РИА НовостиСитуация на месте стрельбы в Екатеринбурге
Ситуация на месте стрельбы в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая — РИА Новости. Девятилетняя девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.
Как отметили в ведомстве, ребенка уже прооперировали ведущие хирурги областной детской клинической больницы. Еще одного пострадавшего отпустили домой.
Вечером в воскресенье мужчина открыл огонь из окна своего дома в Екатеринбурге, в результате пострадали ребенок и сотрудник Росгвардии.
Позднее силовики задержали 48-летнего местного жителя, вооруженного охотничьим карабином. Он был пьян, его направят на психологическую экспертизу.
Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мужчину уволили из полиции более десяти лет назад.
СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
Ситуация на месте стрельбы в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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Стрельба в ЕкатеринбургеЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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