https://ria.ru/20210531/strelba-1734851894.html

Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге

Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге - РИА Новости, 31.05.2021

Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге

Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, работает охранником, до этого он вел себя мирно, сообщила журналистам соседка злоумышленника Надежда. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T00:12

2021-05-31T00:12

2021-05-31T00:12

стрельба в екатеринбурге

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1e/1734837605_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5d2fe936a476a34301147c4afa16e7a0.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, работает охранником, до этого он вел себя мирно, сообщила журналистам соседка злоумышленника Надежда.Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже стрелявшего задержали."Он работает охранником", - сказала женщина. По ее словам, у мужчины есть сын, а живет он с женой. Это у него второй брак."Они развелись в прошлом году. Потом - смотрю, она снова сюда идет. Она тоже всегда здоровается, приветливая", - сказала соседка, уточнив, что мужчина также вел себя мирно.Надежда добавила, что сотрудник Росгвардии звал мужчину на разговор, но тот начал в него стрелять.Другой очевидец также сообщил журналистам, что мужчина был добрым и ранее не был замечен в противоправных деяниях.

https://ria.ru/20210530/litsenziya-1734851205.html

https://ria.ru/20210530/medosvidetelstvovanie-1734851015.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия