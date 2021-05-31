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Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге
Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге - РИА Новости, 31.05.2021
Соседка рассказала о мужчине, устроившем стрельбу в Екатеринбурге
Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, работает охранником, до этого он вел себя мирно, сообщила журналистам соседка злоумышленника Надежда. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T00:12
2021-05-31T00:12
2021-05-31T00:12
стрельба в екатеринбурге
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, работает охранником, до этого он вел себя мирно, сообщила журналистам соседка злоумышленника Надежда.Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже стрелявшего задержали."Он работает охранником", - сказала женщина. По ее словам, у мужчины есть сын, а живет он с женой. Это у него второй брак."Они развелись в прошлом году. Потом - смотрю, она снова сюда идет. Она тоже всегда здоровается, приветливая", - сказала соседка, уточнив, что мужчина также вел себя мирно.Надежда добавила, что сотрудник Росгвардии звал мужчину на разговор, но тот начал в него стрелять.Другой очевидец также сообщил журналистам, что мужчина был добрым и ранее не был замечен в противоправных деяниях.
https://ria.ru/20210530/litsenziya-1734851205.html
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стрельба в екатеринбурге, екатеринбург, происшествия