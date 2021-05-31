https://ria.ru/20210531/strategiya-1734977111.html

Патрушев объяснил, зачем нужна новая стратегия нацбезопасности

Патрушев объяснил, зачем нужна новая стратегия нацбезопасности - РИА Новости, 31.05.2021

Патрушев объяснил, зачем нужна новая стратегия нацбезопасности

Важность обновления стратегии национальной безопасности России объясняется тем, что за последнее время в условиях меняющейся внутренней и внешней обстановки... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:33

2021-05-31T17:33

2021-05-31T17:38

россия

николай патрушев

безопасность

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Важность обновления стратегии национальной безопасности России объясняется тем, что за последнее время в условиях меняющейся внутренней и внешней обстановки характер угроз нацбезопасности претерпел существенные изменения, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.В минувшую пятницу на заседании Совета безопасности рассматривался проект новой стратегии нацбезопасности РФ. Патрушев пояснил в этой связи, что решение разработать новую редакции стратегии - "отнюдь не внезапное"."Согласно федеральному закону о стратегическом планировании, стратегия национальной безопасности должна корректироваться каждые шесть лет. Подготовка проекта документа продолжалась около года. В рабочую группу входили представители министерств и ведомств, научных кругов и общественности", - сказал секретарь Совбеза в интервью "Российской газете".Он напомнил, что предыдущая редакция стратегии была принята 31 декабря 2015 года."Ее реализация способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов России. Обеспечена надежная защита от военных опасностей и военных угроз. На должном уровне решаются задачи по обеспечению территориальной целостности, суверенитета, государственной и общественной безопасности. Существенно снижен уровень террористической активности. Российская экономика доказала свою устойчивость и способность противостоять внешнему давлению", - подчеркнул Патрушев.Но за последнее время в условиях меняющейся внутренней и внешней обстановки характер угроз национальной безопасности "претерпел существенные изменения", отметил он."Стремление США и ряда стран Запада сохранить свою мировую гегемонию провоцирует рост межгосударственных противоречий, ведет к ослаблению системы обеспечения международной безопасности", - сказал Патрушев.Все отчетливее проявляются недружественные по отношению к России действия, направленные на ослабление российской государственности, внутреннего единства, оборонного потенциала, добавил он."В целях сдерживания России активизируется политическое и экономическое давление, осуществляются попытки дестабилизации общественно-политической ситуации в стране, инспирирования и радикализации протестного движения, размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ряд государств открыто называют Россию угрозой и даже военным противником", - отметил Патрушев.Также набирает обороты ведущаяся Западом "кампания по фальсификации мировой истории", "целенаправленно формируются русофобские настроения", считает секретарь Совбеза РФ."Используемые рядом государств двойные стандарты в политике и экономике препятствуют повышению эффективности многостороннего сотрудничества на важных для всех направлениях урегулирования конфликтов, борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркобизнесом, организованной преступностью. Такие контрпродуктивные подходы все больше распространяются и на новые угрозы, связанные с появлением ранее неизвестных инфекционных заболеваний, обеспечением международной информационной безопасности, решением экологических проблем", - добавил Патрушев.По словам Патрушева, в новой стратегии подчеркивается, что "только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит процветание России и формирование справедливого общества". "Сила нашего государства - это, прежде всего, наши люди. Они должны иметь достойную заработную плату, хорошее образование, быть обеспечены работой, жильем, качественной медициной. В каждом из стратегических национальных приоритетов содержатся задачи, которые направлены на сбережение народа", - отметил секретарь Совбеза."Новая стратегия призвана способствовать сбережению и повышению качества жизни народа Российской Федерации, дальнейшему укреплению обороноспособности России, внутреннего единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа нашей страны", - подытожил Патрушев.

https://ria.ru/20210525/vstrecha-1733813387.html

https://ria.ru/20210521/putin-1733338073.html

https://ria.ru/20210520/bezopasnost-1733145489.html

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россия, николай патрушев, безопасность, общество