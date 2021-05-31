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Распространение коронавируса
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Филиппины получили третью партию вакцины "Спутник V"
Филиппины получили третью партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 31.05.2021
Филиппины получили третью партию вакцины "Спутник V"
Филиппины получили третью партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщила рабочая группа по борьбе с COVID-19 в этой стране. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T08:28
2021-05-31T08:28
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
российский фонд прямых инвестиций
филиппины
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Филиппины получили третью партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщила рабочая группа по борьбе с COVID-19 в этой стране.Ранее в мае замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что новые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будут доставлены на Филиппины в ближайшее время."Дозы "Спутник V" от исследовательского центра имени Гамалеи прибыли 30 мая 2021 года в международный аэропорт "Манила" имени Ниноя Акино на борту рейса Qatar Airways", - говорится в сообщении национальной рабочей группы в Twitter.Прибывшие поздно вечером в воскресенье вакцины будут использоваться в "центрах с тяжелой ситуацией" или районах, где зафиксированы вспышки случаев заболевания COVID-19.По данным службы, первые две партии вакцины прибыли 1 и 12 мая.Филиппины – одна из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран Азии. За время пандемии в стране заболели более 1,2 миллиона человек, выздоровели свыше 1,14 миллиона человек и скончались 20,8 тысячи человек.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, филиппины, в мире

Филиппины получили третью партию вакцины "Спутник V"

08:28 31.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Филиппины получили третью партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщила рабочая группа по борьбе с COVID-19 в этой стране.
Ранее в мае замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что новые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будут доставлены на Филиппины в ближайшее время.
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"Дозы "Спутник V" от исследовательского центра имени Гамалеи прибыли 30 мая 2021 года в международный аэропорт "Манила" имени Ниноя Акино на борту рейса Qatar Airways", - говорится в сообщении национальной рабочей группы в Twitter.
Прибывшие поздно вечером в воскресенье вакцины будут использоваться в "центрах с тяжелой ситуацией" или районах, где зафиксированы вспышки случаев заболевания COVID-19.
По данным службы, первые две партии вакцины прибыли 1 и 12 мая.
Филиппины – одна из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран Азии. За время пандемии в стране заболели более 1,2 миллиона человек, выздоровели свыше 1,14 миллиона человек и скончались 20,8 тысячи человек.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийФилиппиныВ мире
 
 
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