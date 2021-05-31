Филиппины получили третью партию вакцины "Спутник V"
Ранее в мае замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил, что новые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" будут доставлены на Филиппины в ближайшее время.
"Дозы "Спутник V" от исследовательского центра имени Гамалеи прибыли 30 мая 2021 года в международный аэропорт "Манила" имени Ниноя Акино на борту рейса Qatar Airways", - говорится в сообщении национальной рабочей группы в Twitter.
Прибывшие поздно вечером в воскресенье вакцины будут использоваться в "центрах с тяжелой ситуацией" или районах, где зафиксированы вспышки случаев заболевания COVID-19.
По данным службы, первые две партии вакцины прибыли 1 и 12 мая.
The 50,000 doses of #SputnikV vaccines will be brought for cold storage at Pharmaserv Warehouse in Marikina City prior to distribution in areas with high Covid-19 cases. | via Joice Cudis | PNA photos by Avito Dalan pic.twitter.com/cNimwvYznb— Phil News Agency (@pnagovph) May 31, 2021
Филиппины – одна из наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции стран Азии. За время пандемии в стране заболели более 1,2 миллиона человек, выздоровели свыше 1,14 миллиона человек и скончались 20,8 тысячи человек.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.