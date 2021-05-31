Депутат Сокол победил на праймериз ЕР от Хакасии
© Фото : Официальный сайт Законодательного собрания Иркутской областиПредседатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол
© Фото : Официальный сайт Законодательного собрания Иркутской области
КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Секретарь иркутского регионального отделения "Единой России", депутат Госдумы Сергей Сокол победил в отборе для участия в выборах Госдумы от республики Хакасия, свидетельствуют опубликованные на сайте партии "Единая Россия" итоги предварительного электронного голосования.
Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая. Согласно опубликованным на сайте ЕР результатам предварительного голосования, за Сокола отдано 5 535 голосов. Занявший второе место на праймериз в Госдуму от Хакасии Абрек Челтыгмашев набрал 4105 голосов, третье место занял Сергей Можаров с 660 голосами.
Сокол записал видеообращение к избирателям на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте", поблагодарив их за доверие и поддержку его кандидатуры.
"Огромное спасибо всем тем, кто поверил в меня и поддержал на праймериз. Праймериз были конкурентными, вызвали огромный интерес в республике. Я хочу поблагодарить моих политических спаринг-партнеров... Уверен, что мы дальше будем продолжать работать на благо республики", - сказал Сокол.
Сокол родился 17 декабря 1970 года в Севастополе. Окончил МГИМО. С 1992 по 1994 год — референт-секретарь посольства России в Эквадоре при министерстве иностранных дел РФ. Также работал на руководящих должностях в крупных компаниях. В 2002 году назначен на должность заместителя губернатора Красноярского края Александара Хлопонина. В 2007-2008 годах находился в кадровом резерве на должности глав ряда регионов (Республика Алтай, Республика Тува, Забайкальский край). В 2008-2009 годах был назначен первым заместителем губернатора Иркутской области Игоря Есиповского, а после его гибели с 10 мая по 8 июня 2009 года был временно исполняющим обязанности губернатора региона. В сентябре 2018 года избран депутатом законодательного собрания Иркутской области 3-го созыва.
В ноябре 2018 года избран секретарем Иркутского регионального отделения партии "Единая Россия".
В декабре 2018 года на XVIII съезде партии избран в состав Генерального Совета "Единой России".
Член Попечительского совета МГИМО МИД РФ. Секретарь Иркутского регионального отделения партии "Единая Россия". В марте 2020 года на сессии Заксобрания Иркутской области объявил о сложении полномочий в связи с переходом в Государственную Думу.