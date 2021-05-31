https://ria.ru/20210531/sokol-1734931152.html

Депутат Сокол победил на праймериз ЕР от Хакасии

Депутат Сокол победил на праймериз ЕР от Хакасии - РИА Новости, 31.05.2021

Депутат Сокол победил на праймериз ЕР от Хакасии

Секретарь иркутского регионального отделения "Единой России", депутат Госдумы Сергей Сокол победил в отборе для участия в выборах Госдумы от республики Хакасия, РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T14:27

2021-05-31T14:27

2021-05-31T14:27

сергей сокол

россия

госдума рф

мгимо

единая россия

эквадор

республика хакасия

севастополь

политика

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КРАСНОЯРСК, 31 мая - РИА Новости. Секретарь иркутского регионального отделения "Единой России", депутат Госдумы Сергей Сокол победил в отборе для участия в выборах Госдумы от республики Хакасия, свидетельствуют опубликованные на сайте партии "Единая Россия" итоги предварительного электронного голосования.Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая. Согласно опубликованным на сайте ЕР результатам предварительного голосования, за Сокола отдано 5 535 голосов. Занявший второе место на праймериз в Госдуму от Хакасии Абрек Челтыгмашев набрал 4105 голосов, третье место занял Сергей Можаров с 660 голосами.Сокол записал видеообращение к избирателям на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте", поблагодарив их за доверие и поддержку его кандидатуры.Сокол родился 17 декабря 1970 года в Севастополе. Окончил МГИМО. С 1992 по 1994 год — референт-секретарь посольства России в Эквадоре при министерстве иностранных дел РФ. Также работал на руководящих должностях в крупных компаниях. В 2002 году назначен на должность заместителя губернатора Красноярского края Александара Хлопонина. В 2007-2008 годах находился в кадровом резерве на должности глав ряда регионов (Республика Алтай, Республика Тува, Забайкальский край). В 2008-2009 годах был назначен первым заместителем губернатора Иркутской области Игоря Есиповского, а после его гибели с 10 мая по 8 июня 2009 года был временно исполняющим обязанности губернатора региона. В сентябре 2018 года избран депутатом законодательного собрания Иркутской области 3-го созыва.В ноябре 2018 года избран секретарем Иркутского регионального отделения партии "Единая Россия".В декабре 2018 года на XVIII съезде партии избран в состав Генерального Совета "Единой России".Член Попечительского совета МГИМО МИД РФ. Секретарь Иркутского регионального отделения партии "Единая Россия". В марте 2020 года на сессии Заксобрания Иркутской области объявил о сложении полномочий в связи с переходом в Государственную Думу.

https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734896679.html

https://ria.ru/20210531/tereshkova-1734930301.html

россия

эквадор

республика хакасия

севастополь

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сергей сокол, россия, госдума рф, мгимо, единая россия, эквадор, республика хакасия, севастополь, политика