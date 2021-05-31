https://ria.ru/20210531/slezhka-1734998454.html

Макрон назвал неприемлемой слежку США за европейскими политиками

Макрон назвал неприемлемой слежку США за европейскими политиками - РИА Новости, 31.05.2021

Макрон назвал неприемлемой слежку США за европейскими политиками

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал публикации в СМИ о шпионаже США и Дании за европейскими политиками. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T19:08

2021-05-31T19:08

2021-05-31T21:08

эммануэль макрон

пеер штайнбрюк

ангела меркель

швеция

норвегия

сша

в мире

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ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал публикации в СМИ о шпионаже США и Дании за европейскими политиками.По его словам, места для подозрений между союзниками быть не должно, поэтому Париж ожидает пояснений от партнеров из Вашингтона и Копенгагена.Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально — за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.

https://ria.ru/20210531/slezhka-1734889269.html

швеция

норвегия

сша

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эммануэль макрон, пеер штайнбрюк, ангела меркель, швеция, норвегия, сша, в мире