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Макрон назвал неприемлемой слежку США за европейскими политиками
Макрон назвал неприемлемой слежку США за европейскими политиками - РИА Новости, 31.05.2021
Макрон назвал неприемлемой слежку США за европейскими политиками
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал публикации в СМИ о шпионаже США и Дании за европейскими политиками. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T19:08
2021-05-31T21:08
эммануэль макрон
пеер штайнбрюк
ангела меркель
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норвегия
сша
в мире
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ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал публикации в СМИ о шпионаже США и Дании за европейскими политиками.По его словам, места для подозрений между союзниками быть не должно, поэтому Париж ожидает пояснений от партнеров из Вашингтона и Копенгагена.Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально — за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.
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эммануэль макрон, пеер штайнбрюк, ангела меркель, швеция, норвегия, сша, в мире

Макрон назвал неприемлемой слежку США за европейскими политиками

19:08 31.05.2021 (обновлено: 21:08 31.05.2021)
 
© AP Photo / Ludovic Marin/POOLПрезидент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в Ле-Мюро, Франция
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в Ле-Мюро, Франция - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© AP Photo / Ludovic Marin/POOL
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ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал публикации в СМИ о шпионаже США и Дании за европейскими политиками.
"Я хочу сказать, что это неприемлемо между союзниками, особенно — между союзниками и европейскими партнерами", — заявил он на совместной пресс-конференции с Меркель по итогам заседания франко-немецкого совета министров.
По его словам, места для подозрений между союзниками быть не должно, поэтому Париж ожидает пояснений от партнеров из Вашингтона и Копенгагена.
Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально — за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.
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Эммануэль МакронПеер ШтайнбрюкАнгела МеркельШвецияНорвегияСШАВ мире
 
 
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