Макрон назвал неприемлемой слежку США за европейскими политиками
19:08 31.05.2021 (обновлено: 21:08 31.05.2021)
© AP Photo / Ludovic Marin/POOLПрезидент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в Ле-Мюро, Франция
© AP Photo / Ludovic Marin/POOL
ПАРИЖ, 31 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал публикации в СМИ о шпионаже США и Дании за европейскими политиками.
"Я хочу сказать, что это неприемлемо между союзниками, особенно — между союзниками и европейскими партнерами", — заявил он на совместной пресс-конференции с Меркель по итогам заседания франко-немецкого совета министров.
По его словам, места для подозрений между союзниками быть не должно, поэтому Париж ожидает пояснений от партнеров из Вашингтона и Копенгагена.
Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально — за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Также отмечается, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии.