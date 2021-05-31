https://ria.ru/20210531/slezhka-1734909961.html

Берлин отреагировал на сообщения об участии Дании в слежке за Меркель

Берлин отреагировал на сообщения об участии Дании в слежке за Меркель - РИА Новости, 31.05.2021

Берлин отреагировал на сообщения об участии Дании в слежке за Меркель

БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. В Берлине приняли к сведению сообщения СМИ об участии Дании в слежке США за политиками в Европе, в том числе за канцлером ФРГ... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:50

2021-05-31T12:50

2021-05-31T13:05

ангела меркель

дания

сша

в мире

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БЕРЛИН, 31 мая - РИА Новости. В Берлине приняли к сведению сообщения СМИ об участии Дании в слежке США за политиками в Европе, в том числе за канцлером ФРГ Ангелой Меркель и занимавшим тогда пост главы МИД Франком-Вальтером Штайнмайером в 2012-2014 годах, находятся в контакте с национальными и международными ведомствами по данной ситуации, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт."Правительство ФРГ приняло к сведению сообщения СМИ, находится в контакте со всеми релевантными для расследования национальными и международными ведомствами. Хочу попросить понимания, что правительство ФРГ не комментирует дела, касающиеся... деятельности спецслужб. Таким образом заявление о том, соответствует ли сообщение действительности, не сделано. Правительство ФРГ сообщает по этой теме прежде всего в соответствующие органы в немецком бундестаге", - сказал Зайберт.Отвечая на вопрос журналистов, продолжит ли Берлин сотрудничество со спецслужбой Дании после информации о слежке за иностранными политиками, Зайберт заявил, что ему нечего сказать об этом.Как сообщила ранее германская газета Süddeutsche Zeitung, американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012-2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.Датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Эти сведения стали причиной ухода в отставку главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

https://ria.ru/20210531/slezhka-1734884938.html

https://ria.ru/20210531/slezhka-1734889269.html

дания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангела меркель, дания, сша, в мире