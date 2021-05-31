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Швеция потребовала объяснений от Дании из-за слежки за Меркель
Швеция потребовала объяснений от Дании из-за слежки за Меркель - РИА Новости, 31.05.2021
Швеция потребовала объяснений от Дании из-за слежки за Меркель
Глава шведского оборонного ведомства Петер Хультквист потребовал от датского Минобороны полный доклад по поводу появившейся в СМИ информации о том, что... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:24
2021-05-31T13:04
петер хультквист
агентство национальной безопасности сша
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ангела меркель
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евросоюз
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МУРМАНСК, 31 мая — РИА Новости. Глава шведского оборонного ведомства Петер Хультквист потребовал от датского Минобороны полный доклад по поводу появившейся в СМИ информации о том, что американские спецслужбы с помощью Дании следили за ведущими европейскими политиками. Об этом он рассказал в эфире SVT.В воскресенье немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что АНБ при поддержке Копенгагена вело слежку в 2012-2014 годах за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером, кандидатом в канцлеры от СДПГ Пеером Штайнбрюком, а также за представителями Швеции.Хультквист заявил, что не считает инцидент исчерпанным. Кроме того, он ничего не знал о действиях американской разведки в отношении шведских политиков."Я считаю эту ситуацию очень серьезной, поэтому потребовал от Дании предоставить полную информацию, касающуюся того, действительно ли датские спецслужбы участвовали в этой деятельности, касалась ли она шведских компаний, граждан и затрагивала ли шведские интересы", — пояснил министр.Он уже обсудил эту ситуацию с норвежским коллегой Франком Бакке-Йенсеном, а власти Швеции связались с коллегами во Франции, Германии и США.
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петер хультквист, агентство национальной безопасности сша, пеер штайнбрюк, ангела меркель, франция, сша, евросоюз, швеция, дания, в мире

Швеция потребовала объяснений от Дании из-за слежки за Меркель

11:24 31.05.2021 (обновлено: 13:04 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на территории посольства Швеции в Москве
Флаги на территории посольства Швеции в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МУРМАНСК, 31 мая — РИА Новости. Глава шведского оборонного ведомства Петер Хультквист потребовал от датского Минобороны полный доклад по поводу появившейся в СМИ информации о том, что американские спецслужбы с помощью Дании следили за ведущими европейскими политиками. Об этом он рассказал в эфире SVT.
В воскресенье немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что АНБ при поддержке Копенгагена вело слежку в 2012-2014 годах за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером, кандидатом в канцлеры от СДПГ Пеером Штайнбрюком, а также за представителями Швеции.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 11:09
СМИ узнали название операции датской разведки по слежке за политиками ЕС
Хультквист заявил, что не считает инцидент исчерпанным. Кроме того, он ничего не знал о действиях американской разведки в отношении шведских политиков.
"Я считаю эту ситуацию очень серьезной, поэтому потребовал от Дании предоставить полную информацию, касающуюся того, действительно ли датские спецслужбы участвовали в этой деятельности, касалась ли она шведских компаний, граждан и затрагивала ли шведские интересы", — пояснил министр.
Он уже обсудил эту ситуацию с норвежским коллегой Франком Бакке-Йенсеном, а власти Швеции связались с коллегами во Франции, Германии и США.
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 10:44
МИД Франции отреагировал на сообщения о слежке за Меркель и Штайнмайером
 
Петер ХультквистАгентство национальной безопасности СШАПеер ШтайнбрюкАнгела МеркельФранцияСШАЕвросоюзШвецияДанияВ мире
 
 
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