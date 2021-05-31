https://ria.ru/20210531/slezhka-1734889269.html

Швеция потребовала объяснений от Дании из-за слежки за Меркель

Швеция потребовала объяснений от Дании из-за слежки за Меркель - РИА Новости, 31.05.2021

Швеция потребовала объяснений от Дании из-за слежки за Меркель

Глава шведского оборонного ведомства Петер Хультквист потребовал от датского Минобороны полный доклад по поводу появившейся в СМИ информации о том, что... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:24

2021-05-31T11:24

2021-05-31T13:04

петер хультквист

агентство национальной безопасности сша

пеер штайнбрюк

ангела меркель

франция

сша

евросоюз

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дания

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МУРМАНСК, 31 мая — РИА Новости. Глава шведского оборонного ведомства Петер Хультквист потребовал от датского Минобороны полный доклад по поводу появившейся в СМИ информации о том, что американские спецслужбы с помощью Дании следили за ведущими европейскими политиками. Об этом он рассказал в эфире SVT.В воскресенье немецкая газета Süddeutsche Zeitung написала, что АНБ при поддержке Копенгагена вело слежку в 2012-2014 годах за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером, кандидатом в канцлеры от СДПГ Пеером Штайнбрюком, а также за представителями Швеции.Хультквист заявил, что не считает инцидент исчерпанным. Кроме того, он ничего не знал о действиях американской разведки в отношении шведских политиков."Я считаю эту ситуацию очень серьезной, поэтому потребовал от Дании предоставить полную информацию, касающуюся того, действительно ли датские спецслужбы участвовали в этой деятельности, касалась ли она шведских компаний, граждан и затрагивала ли шведские интересы", — пояснил министр.Он уже обсудил эту ситуацию с норвежским коллегой Франком Бакке-Йенсеном, а власти Швеции связались с коллегами во Франции, Германии и США.

https://ria.ru/20210531/slezhka-1734884938.html

https://ria.ru/20210531/frantsiya-1734879789.html

франция

сша

швеция

дания

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петер хультквист, агентство национальной безопасности сша, пеер штайнбрюк, ангела меркель, франция, сша, евросоюз, швеция, дания, в мире