https://ria.ru/20210531/slezhka-1734884938.html
СМИ узнали название операции датской разведки по слежке за политиками ЕС
СМИ узнали название операции датской разведки по слежке за политиками ЕС - РИА Новости, 31.05.2021
СМИ узнали название операции датской разведки по слежке за политиками ЕС
Группа из четырех хакеров и аналитиков датской разведки вела слежку за ведущими европейскими политиками в условиях строгой секретности, операция проходила под... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:09
2021-05-31T11:09
2021-05-31T11:09
ангела меркель
германия
дания
в мире
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МУРМАНСК, 31 мая – РИА Новости. Группа из четырех хакеров и аналитиков датской разведки вела слежку за ведущими европейскими политиками в условиях строгой секретности, операция проходила под кодовым названием "Рогоз" (Dunhammer), сообщило Датское радио (DR) со ссылкой на свои источники.В воскресенье немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что американское агентство национальной безопасности с помощью Дании следило в 2012-2014 годах за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.Датское радио сообщило, что проводило собственное расследование в течение девяти месяцев, встречаясь с источниками, которые имели непосредственное отношение к сбору данных."Секретная операция датской разведки имело кодовое название "Операция рогоз". Слежка проводилась рабочей группой в датских спецслужбах, в которую входили четыре хакера и аналитики, которые изучали датско-американское сотрудничество в условиях строжайшей секретности, чтобы агентство нацбезопасности не узнало об этом", - сообщили источники датского радио.Выводы, сделанные группой, были обобщены в секретном докладе под названием "Рогоз" (Dunhammer), который был представлен руководству датской разведки в 2015 году. Согласно информации датского СМИ, именно этот доклад стал центральным документом, вызвавшим скандал, который привел к отставке руководства спецслужбы Дании в 2015 году. "Это дело может стать крупнейшим скандалом в истории датской разведки", - приводит радио слова одного из своих информаторов.Как поясняла немецкая газета в своей статье, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции, пишет газета, можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. При этом слежка осуществлялась в том числе за датскими МИД и минфином, а также за одной фирмой в секторе ВПК.Датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США в шпионаже за ведущими политиками Швеции, Норвегии, Нидерландов, Франции и Германии. Эти сведения стали причиной ухода в отставку главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).В правительстве ФРГ заявили, что не знали о возможной слежке из Дании. Как заявил Süddeutsche Zeitung представитель кабмина ФРГ, о данной ситуации Меркель стало известно из материала, собранного изданием. От дальнейших комментариев в правительстве отказались.
https://ria.ru/20210531/frantsiya-1734879789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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ангела меркель, германия, дания, в мире
МУРМАНСК, 31 мая – РИА Новости.
Группа из четырех хакеров и аналитиков датской разведки вела слежку
за ведущими европейскими политиками в условиях строгой секретности, операция проходила под кодовым названием "Рогоз" (Dunhammer), сообщило Датское радио
(DR) со ссылкой на свои источники.
В воскресенье немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила о том, что американское агентство национальной безопасности с помощью Дании
следило в 2012-2014 годах за целым рядом европейских политиков, в том числе специально - за канцлером Германии Ангелой Меркель
, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком
.
Датское радио сообщило, что проводило собственное расследование в течение девяти месяцев, встречаясь с источниками, которые имели непосредственное отношение к сбору данных.
"Секретная операция датской разведки имело кодовое название "Операция рогоз". Слежка проводилась рабочей группой в датских спецслужбах, в которую входили четыре хакера и аналитики, которые изучали датско-американское сотрудничество в условиях строжайшей секретности, чтобы агентство нацбезопасности не узнало об этом", - сообщили источники датского радио.
Выводы, сделанные группой, были обобщены в секретном докладе под названием "Рогоз" (Dunhammer), который был представлен руководству датской разведки в 2015 году. Согласно информации датского СМИ, именно этот доклад стал центральным документом, вызвавшим скандал, который привел к отставке руководства спецслужбы Дании в 2015 году. "Это дело может стать крупнейшим скандалом в истории датской разведки", - приводит радио слова одного из своих информаторов.
Как поясняла немецкая газета в своей статье, датские спецслужбы предоставили американцам доступ на специальную станцию возле Копенгагена
, откуда осуществлялась прослушка. С этой станции, пишет газета, можно было получить доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров. При этом слежка осуществлялась в том числе за датскими МИД и минфином, а также за одной фирмой в секторе ВПК.
Датское правительство было проинформировано о сотрудничестве с американцами самое позднее с 2015 года. Властям был предоставлен специальный секретный доклад в связи с информацией, опубликованной бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом
. В нем указывалось, что датские спецслужбы оказывали помощь США
в шпионаже за ведущими политиками Швеции
, Норвегии
, Нидерландов
, Франции
и Германии. Эти сведения стали причиной ухода в отставку главы датской спецслужбы Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
В правительстве ФРГ заявили, что не знали о возможной слежке из Дании. Как заявил Süddeutsche Zeitung представитель кабмина ФРГ, о данной ситуации Меркель стало известно из материала, собранного изданием. От дальнейших комментариев в правительстве отказались.