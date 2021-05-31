https://ria.ru/20210531/sk-1734923055.html

СК возбудил дела из-за размещения фото нацистов на сайте "Бессмертный полк"

СК возбудил дела из-за размещения фото нацистов на сайте "Бессмертный полк" - РИА Новости, 31.05.2021

СК возбудил дела из-за размещения фото нацистов на сайте "Бессмертный полк"

СК РФ возбудил новые дела о реабилитации нацизма из-за размещения на "Бессмертном полке" заявок с Адольфом Гитлером, министром пропаганды нацистской Германии... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:48

2021-05-31T13:48

2021-05-31T13:59

россия

светлана петренко

бессмертный полк

следственный комитет россии (ск рф)

история

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил новые дела о реабилитации нацизма из-за размещения на "Бессмертном полке" заявок с Адольфом Гитлером, министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом и изменником Родины Андреем Власовым, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Возбуждены уголовные дела в отношении жителей нескольких регионов, а также граждан Украины, подозреваемых в совершении преступления... "реабилитация нацизма". В числе фигурантов уголовных дел житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух", - сказала она.По данным следствия, указанные лица в мае 2021 года разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса и Власова.Кроме того, проводится проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева. Как отметили в СК, во время акции "Бессмертный полк" он пытался разместить в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны "фотографию лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией".Добавляется, что по местам жительства ряда лиц проведены обыски, изъята компьютерная техника, средства связи.

https://ria.ru/20210527/shtraf-1734395114.html

https://ria.ru/20210531/voyna-1734898670.html

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россия, светлана петренко, бессмертный полк, следственный комитет россии (ск рф), история, общество