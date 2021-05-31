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СК возбудил дела из-за размещения фото нацистов на сайте "Бессмертный полк"
СК возбудил дела из-за размещения фото нацистов на сайте "Бессмертный полк" - РИА Новости, 31.05.2021
СК возбудил дела из-за размещения фото нацистов на сайте "Бессмертный полк"
СК РФ возбудил новые дела о реабилитации нацизма из-за размещения на "Бессмертном полке" заявок с Адольфом Гитлером, министром пропаганды нацистской Германии... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:48
2021-05-31T13:59
россия
светлана петренко
бессмертный полк
следственный комитет россии (ск рф)
история
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил новые дела о реабилитации нацизма из-за размещения на "Бессмертном полке" заявок с Адольфом Гитлером, министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом и изменником Родины Андреем Власовым, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Возбуждены уголовные дела в отношении жителей нескольких регионов, а также граждан Украины, подозреваемых в совершении преступления... "реабилитация нацизма". В числе фигурантов уголовных дел житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух", - сказала она.По данным следствия, указанные лица в мае 2021 года разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса и Власова.Кроме того, проводится проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева. Как отметили в СК, во время акции "Бессмертный полк" он пытался разместить в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны "фотографию лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией".Добавляется, что по местам жительства ряда лиц проведены обыски, изъята компьютерная техника, средства связи.
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россия, светлана петренко, бессмертный полк, следственный комитет россии (ск рф), история, общество

СК возбудил дела из-за размещения фото нацистов на сайте "Бессмертный полк"

13:48 31.05.2021 (обновлено: 13:59 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк онлайн"
Акция Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. СК РФ возбудил новые дела о реабилитации нацизма из-за размещения на "Бессмертном полке" заявок с Адольфом Гитлером, министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом и изменником Родины Андреем Власовым, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждены уголовные дела в отношении жителей нескольких регионов, а также граждан Украины, подозреваемых в совершении преступления... "реабилитация нацизма". В числе фигурантов уголовных дел житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух", - сказала она.
Акция Бессмертный полк в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 12:22
Жителя Воронежа оштрафовали за фото Гитлера на сайте "Бессмертный полк"
По данным следствия, указанные лица в мае 2021 года разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса и Власова.
Кроме того, проводится проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева. Как отметили в СК, во время акции "Бессмертный полк" он пытался разместить в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны "фотографию лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией".
Добавляется, что по местам жительства ряда лиц проведены обыски, изъята компьютерная техника, средства связи.
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РоссияСветлана ПетренкоБессмертный полкСледственный комитет России (СК РФ)историяОбщество
 
 
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