Источник: представитель МИ-6 встретился с главарем "Джебхат ан-Нусры"*
18:46 31.05.2021 (обновлено: 21:17 31.05.2021)
"Стало известно о состоявшейся некоторое время назад в Идлибской зоне деэскалации близ КПП "Баб Аль-Хава" на сирийско-турецкой границе встрече главаря международного террористического альянса "Хайят Тахрир Аш-Шам"*, лидера пресловутой "Ан-Нусры"* Абу Мухаммеда Аль-Джулани с представителем британской разведки МИ-6, бывшим спецпосланником Великобритании по Ливии Джонатаном Пауэллом", — пояснил он.
По данным источника, Аль-Джулани и Пауэлл обсудили возможность исключения "Хайят Тахрир Аш-Шам"* из списков террористических организаций. Для этого британская сторона предложила боевикам объявить об отказе от подрывной деятельности против западных стран и налаживании сотрудничества.
"Аль-Джулани было рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов для создания положительного имиджа возглавляемого им теральянса в интересах его последующей реабилитации", — добавил он.
По словам диписточника, "к процессу ребрендинга "нусровцев" предполагается подключить ряд британских союзников, прежде всего США". Кроме того, достигнута договоренность о поддержании постоянного канала связи с международными террористами, признанными таковыми Советом Безопасности ООН.
"Хотели бы вновь напомнить тем, кто быстро забывает собственный горький опыт: "хороших" террористов не бывает, все попытки приручить их и кормить с руки, как правило, заканчиваются большой кровью невинных жертв", — заключил дипломатический источник.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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