https://ria.ru/20210531/siriya-1734991892.html

Источник: представитель МИ-6 встретился с главарем "Джебхат ан-Нусры"*

Источник: представитель МИ-6 встретился с главарем "Джебхат ан-Нусры"* - РИА Новости, 31.05.2021

Источник: представитель МИ-6 встретился с главарем "Джебхат ан-Нусры"*

Западные спецслужбы налаживают прямые контакты с международными террористическими группировками, действующими в Сирии, сообщил дипломатический источник в... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T18:46

2021-05-31T18:46

2021-05-31T21:17

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Западные спецслужбы налаживают прямые контакты с международными террористическими группировками, действующими в Сирии, сообщил дипломатический источник в Москве."Стало известно о состоявшейся некоторое время назад в Идлибской зоне деэскалации близ КПП "Баб Аль-Хава" на сирийско-турецкой границе встрече главаря международного террористического альянса "Хайят Тахрир Аш-Шам"*, лидера пресловутой "Ан-Нусры"* Абу Мухаммеда Аль-Джулани с представителем британской разведки МИ-6, бывшим спецпосланником Великобритании по Ливии Джонатаном Пауэллом", — пояснил он. По данным источника, Аль-Джулани и Пауэлл обсудили возможность исключения "Хайят Тахрир Аш-Шам"* из списков террористических организаций. Для этого британская сторона предложила боевикам объявить об отказе от подрывной деятельности против западных стран и налаживании сотрудничества."Аль-Джулани было рекомендовано дать интервью одному из американских журналистов для создания положительного имиджа возглавляемого им теральянса в интересах его последующей реабилитации", — добавил он.По словам диписточника, "к процессу ребрендинга "нусровцев" предполагается подключить ряд британских союзников, прежде всего США". Кроме того, достигнута договоренность о поддержании постоянного канала связи с международными террористами, признанными таковыми Советом Безопасности ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210529/sanktsii-1734728684.html

https://ria.ru/20210528/mid-1734551172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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