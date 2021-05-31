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Россия предупредила США о "неприятных сигналах" в ближайшее время
Россия предупредила США о "неприятных сигналах" в ближайшее время - РИА Новости, 31.05.2021
Россия предупредила США о "неприятных сигналах" в ближайшее время
Некоторые заявления, с которыми российская сторона выступит в ближайшие дни, будут для Вашингтона некомфортны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:06
2021-05-31T15:33
россия
сергей рябков
москва
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Некоторые заявления, с которыми российская сторона выступит в ближайшие дни, будут для Вашингтона некомфортны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.Накануне президент США Джо Байден сообщил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным тему прав человека. По его словам, США "не останутся в стороне, позволив ему нарушать эти права".Говоря о заявлении Байдена, дипломат добавил, что повестки для двух стран отличаются, но Россия традиционно готова к диалогу на любые темы."К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже", — отметил он.Также Рябков прокомментировал рекомендации американского посольства для граждан США с истекающими визами покинуть Россию до 15 июня."Не очень понятно, почему такого рода сигналы американцам направляются их консульскими учреждениями. Есть известная процедура, действующая по линии наших ведомств, в том числе миграционной службы, которая в рамках МВД функционирует. Там есть определенные графики, которые должны соблюдаться. Что касается рекомендации американских загранучреждений своим гражданам, то мы за этим не следим", — сказал он.Встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Москву, используя "ситуацию с правами человека" как предлог для ограничений. В свою очередь, Штаты попали в российский список недружественных государств. В МИД отмечали, что сейчас отношения между странами оказались в тупике и главное — найти способы выбраться из него. В Кремле при этом подчеркивали, что политика рестрикций против Москвы не достигает цели.
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россия, сергей рябков, москва, сша

Россия предупредила США о "неприятных сигналах" в ближайшее время

13:06 31.05.2021 (обновлено: 15:33 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Некоторые заявления, с которыми российская сторона выступит в ближайшие дни, будут для Вашингтона некомфортны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Накануне президент США Джо Байден сообщил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным тему прав человека. По его словам, США "не останутся в стороне, позволив ему нарушать эти права".

"Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы — я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне — для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни", — сказал Рябков журналистам.

Говоря о заявлении Байдена, дипломат добавил, что повестки для двух стран отличаются, но Россия традиционно готова к диалогу на любые темы.
"К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже", — отметил он.
Также Рябков прокомментировал рекомендации американского посольства для граждан США с истекающими визами покинуть Россию до 15 июня.
"Не очень понятно, почему такого рода сигналы американцам направляются их консульскими учреждениями. Есть известная процедура, действующая по линии наших ведомств, в том числе миграционной службы, которая в рамках МВД функционирует. Там есть определенные графики, которые должны соблюдаться. Что касается рекомендации американских загранучреждений своим гражданам, то мы за этим не следим", — сказал он.
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Встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Вашингтон постоянно усиливает санкционное давление на Москву, используя "ситуацию с правами человека" как предлог для ограничений. В свою очередь, Штаты попали в российский список недружественных государств. В МИД отмечали, что сейчас отношения между странами оказались в тупике и главное — найти способы выбраться из него. В Кремле при этом подчеркивали, что политика рестрикций против Москвы не достигает цели.
 
РоссияСергей РябковМоскваСША
 
 
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