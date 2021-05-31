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Удар по экологии: гигантская свалка шин под Нижневартовском
Удар по экологии: гигантская свалка шин под Нижневартовском - РИА Новости, 31.05.2021
Удар по экологии: гигантская свалка шин под Нижневартовском
Гигантская свалка шин находится в 150 метрах от Нижневартовска. Покрышки сваливают сюда около 20 лет. Работы по утилизации отходов должны были начаться еще пару лет назад. Однако из-за пандемии удалось ликвидировать лишь около 3,5 тысяч кубометров шин. По прогнозам, на переработку покрышек с гигантской свалки потребуется около 5 лет.
2021-05-31T10:10
2021-05-31T10:10
2021-05-31T10:10
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Удар по экологии: гигантская свалка шин под Нижневартовском
Гигантская свалка шин находится в 150 метрах от Нижневартовска. Покрышки сваливают сюда около 20 лет. Работы по утилизации отходов должны были начаться еще пару лет назад. Однако из-за пандемии удалось ликвидировать лишь около 3,5 тысяч кубометров шин. По прогнозам, на переработку покрышек с гигантской свалки потребуется около 5 лет.
2021-05-31T10:10
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Удар по экологии: гигантская свалка шин под Нижневартовском
Гигантская свалка шин находится в 150 метрах от Нижневартовска. Покрышки сваливают сюда около 20 лет. Работы по утилизации отходов должны были начаться еще пару лет назад. Однако из-за пандемии удалось ликвидировать лишь около 3,5 тысяч кубометров шин. По прогнозам, на переработку покрышек с гигантской свалки потребуется около 5 лет.
2021-05-31T10:10
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PT1M45S
Удар по экологии: гигантская свалка шин под Нижневартовском
Гигантская свалка шин находится в 150 метрах от Нижневартовска. Покрышки сваливают сюда около 20 лет. Работы по утилизации отходов должны были начаться еще пару лет назад. Однако из-за пандемии удалось ликвидировать лишь около 3,5 тысяч кубометров шин. По прогнозам, на переработку покрышек с гигантской свалки потребуется около 5 лет.