Удар по экологии: гигантская свалка шин под Нижневартовском

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Гигантская свалка шин находится в 150 метрах от Нижневартовска. Покрышки сваливают сюда около 20 лет. Работы по утилизации отходов должны были начаться еще пару лет назад. Однако из-за пандемии удалось ликвидировать лишь около 3,5 тысяч кубометров шин. По прогнозам, на переработку покрышек с гигантской свалки потребуется около 5 лет.