https://ria.ru/20210531/sapega-1734918249.html

Адвокат рассказал, как вернуть Сапегу в Россию

Адвокат рассказал, как вернуть Сапегу в Россию - РИА Новости, 31.05.2021

Адвокат рассказал, как вернуть Сапегу в Россию

Практика по возвращению в Россию ее граждан, даже с заведенными на них в Белоруссии уголовными делами, существует, а правовым основанием для этого является... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T13:27

2021-05-31T13:27

2021-05-31T13:28

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

сергей бадамшин

владимир макей

снг

мид белоруссии

белоруссия

вильнюс

общество

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Практика по возвращению в Россию ее граждан, даже с заведенными на них в Белоруссии уголовными делами, существует, а правовым основанием для этого является конвенция о правовой помощи стран СНГ, но для возвращения домой россиянки Софьи Сапеги нужно "политическое решение", заявил РИА Новости адвокат, руководитель московской городской коллегии адвокатов "ФОРТ" Сергей Бадамшин.Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее предположил, что после суда россиянку могут помиловать решением главы государства или передать отбывать наказание в РФ. В понедельник, как ожидается, Сапеге в Белоруссии предъявят обвинение."Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" была заключена в 1993 году в Минске и вступила в силу в 1994 году, участниками конвенции стали государства-члены Содружества независимых государств.Бадамшин подчеркнул, что правовой вопрос здесь "простой", практика по этому поводу есть, но, по его мнению, здесь ожидается политическое решение."Самое главное - это ожидание политического решения. Правовые решения существуют и работают. Самое главное - это граждан России всех вернуть обратно домой", - сказал он.По мнению юриста, если будет принято политическое решение, то у структур с обеих сторон с налаженным взаимодействием не должно возникнуть проблем.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.

https://ria.ru/20210525/sapega-1733896642.html

https://ria.ru/20210527/sapega-1734406589.html

россия

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, россия, сергей бадамшин, владимир макей , снг, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс, общество