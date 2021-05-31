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https://ria.ru/20210531/sapega-1734918249.html
Адвокат рассказал, как вернуть Сапегу в Россию
Адвокат рассказал, как вернуть Сапегу в Россию - РИА Новости, 31.05.2021
Адвокат рассказал, как вернуть Сапегу в Россию
Практика по возвращению в Россию ее граждан, даже с заведенными на них в Белоруссии уголовными делами, существует, а правовым основанием для этого является... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T13:27
2021-05-31T13:28
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
сергей бадамшин
владимир макей
снг
мид белоруссии
белоруссия
вильнюс
общество
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Практика по возвращению в Россию ее граждан, даже с заведенными на них в Белоруссии уголовными делами, существует, а правовым основанием для этого является конвенция о правовой помощи стран СНГ, но для возвращения домой россиянки Софьи Сапеги нужно "политическое решение", заявил РИА Новости адвокат, руководитель московской городской коллегии адвокатов "ФОРТ" Сергей Бадамшин.Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее предположил, что после суда россиянку могут помиловать решением главы государства или передать отбывать наказание в РФ. В понедельник, как ожидается, Сапеге в Белоруссии предъявят обвинение."Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" была заключена в 1993 году в Минске и вступила в силу в 1994 году, участниками конвенции стали государства-члены Содружества независимых государств.Бадамшин подчеркнул, что правовой вопрос здесь "простой", практика по этому поводу есть, но, по его мнению, здесь ожидается политическое решение."Самое главное - это ожидание политического решения. Правовые решения существуют и работают. Самое главное - это граждан России всех вернуть обратно домой", - сказал он.По мнению юриста, если будет принято политическое решение, то у структур с обеих сторон с налаженным взаимодействием не должно возникнуть проблем.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
https://ria.ru/20210525/sapega-1733896642.html
https://ria.ru/20210527/sapega-1734406589.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, сергей бадамшин, владимир макей , снг, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс, общество

Адвокат рассказал, как вернуть Сапегу в Россию

13:27 31.05.2021 (обновлено: 13:28 31.05.2021)
 
© REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"София Сапега
София Сапега - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© REUTERS / Telegram Channel "Zheltye Slivy"
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Практика по возвращению в Россию ее граждан, даже с заведенными на них в Белоруссии уголовными делами, существует, а правовым основанием для этого является конвенция о правовой помощи стран СНГ, но для возвращения домой россиянки Софьи Сапеги нужно "политическое решение", заявил РИА Новости адвокат, руководитель московской городской коллегии адвокатов "ФОРТ" Сергей Бадамшин.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей ранее предположил, что после суда россиянку могут помиловать решением главы государства или передать отбывать наказание в РФ. В понедельник, как ожидается, Сапеге в Белоруссии предъявят обвинение.
"У нас есть минская конвенция о правовой помощи среди стран СНГ, которой не просто возможно, а нужно пользоваться. В случае, если возбуждается уголовное дело, то по россиянам все эти материалы могут быть переданы для расследования российским органам для привлечения соответствующих лиц, граждан России, на территории России (к ответственности - ред.)", - добавил Бадамшин.
"Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" была заключена в 1993 году в Минске и вступила в силу в 1994 году, участниками конвенции стали государства-члены Содружества независимых государств.
Бадамшин подчеркнул, что правовой вопрос здесь "простой", практика по этому поводу есть, но, по его мнению, здесь ожидается политическое решение.
"Самое главное - это ожидание политического решения. Правовые решения существуют и работают. Самое главное - это граждан России всех вернуть обратно домой", - сказал он.
По мнению юриста, если будет принято политическое решение, то у структур с обеих сторон с налаженным взаимодействием не должно возникнуть проблем.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоссияСергей БадамшинВладимир МакейСНГМИД БелоруссииБелоруссияВильнюсОбщество
 
 
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