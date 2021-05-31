https://ria.ru/20210531/sapega-1734866366.html

Защита Софьи Сапеги рассказала, когда ей предъявят обвинение

Защита Софьи Сапеги рассказала, когда ей предъявят обвинение - РИА Новости, 31.05.2021

Защита Софьи Сапеги рассказала, когда ей предъявят обвинение

Арестованной в Белоруссии гражданке РФ Софье Сапеге будет предъявлено обвинение в понедельник после обеда, сообщил один из ее адвокатов Александр Филанович. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T09:08

2021-05-31T09:08

2021-05-31T09:17

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

белоруссия

в мире

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МИНСК, 31 мая - РИА Новости. Арестованной в Белоруссии гражданке РФ Софье Сапеге будет предъявлено обвинение в понедельник после обеда, сообщил один из ее адвокатов Александр Филанович."Сегодня, 31 мая, в 12 часов (совпадает с мск) будет рассмотрена жалоба на задержание Софьи. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь", - говорится в комментарии Филановича журналистам.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, требуют освободить Протасевича и Сапегу.

https://ria.ru/20210529/sapega-1734750717.html

белоруссия

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софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, в мире