https://ria.ru/20210531/samolet-1734865649.html

Мясников назвал пять категорий людей, которым опасно летать на самолете

Мясников назвал пять категорий людей, которым опасно летать на самолете - РИА Новости, 31.05.2021

Мясников назвал пять категорий людей, которым опасно летать на самолете

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире "России 1" назвал категории людей, которым следует особенно внимательно относиться к длительным перелетам. РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T08:58

2021-05-31T08:58

2021-05-31T10:02

александр мясников (врач)

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире "России 1" назвал категории людей, которым следует особенно внимательно относиться к длительным перелетам.Медик призвал как следует готовиться к перелетам, которые продлятся более четырех часов. Он посоветовал надевать в полет компрессионное белье, принимать аспирин и при необходимости сделать перед рейсом инъекцию разжижающего кровь препарата.Кроме того, он напомнил, что во время перелета увеличивается риск обострения хронических заболеваний, и посоветовал не употреблять на борту спиртные напитки.Собираясь в отпуск, следует взять с собой препараты, которые человек принимает постоянно, перевязочные материалы и антибиотики, добавил врач.

https://ria.ru/20210529/myasnikov-1734724748.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус covid-19, общество