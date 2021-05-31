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Мясников назвал пять категорий людей, которым опасно летать на самолете
Мясников назвал пять категорий людей, которым опасно летать на самолете - РИА Новости, 31.05.2021
Мясников назвал пять категорий людей, которым опасно летать на самолете
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире "России 1" назвал категории людей, которым следует особенно внимательно относиться к длительным перелетам. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T08:58
2021-05-31T10:02
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире "России 1" назвал категории людей, которым следует особенно внимательно относиться к длительным перелетам.Медик призвал как следует готовиться к перелетам, которые продлятся более четырех часов. Он посоветовал надевать в полет компрессионное белье, принимать аспирин и при необходимости сделать перед рейсом инъекцию разжижающего кровь препарата.Кроме того, он напомнил, что во время перелета увеличивается риск обострения хронических заболеваний, и посоветовал не употреблять на борту спиртные напитки.Собираясь в отпуск, следует взять с собой препараты, которые человек принимает постоянно, перевязочные материалы и антибиотики, добавил врач.
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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, общество

Мясников назвал пять категорий людей, которым опасно летать на самолете

08:58 31.05.2021 (обновлено: 10:02 31.05.2021)
 
© Depositphotos / emariaПассажиры в защитных маска на борту самолета
Пассажиры в защитных маска на борту самолета - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Depositphotos / emaria
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире "России 1" назвал категории людей, которым следует особенно внимательно относиться к длительным перелетам.

"Если вы перенесли тяжелый COVID, если вы злостный курильщик, если находитесь на гормонально заместительной терапии, если у вас были тромбозы, если был диабет", — перечислил он основные группы риска.

Медик призвал как следует готовиться к перелетам, которые продлятся более четырех часов. Он посоветовал надевать в полет компрессионное белье, принимать аспирин и при необходимости сделать перед рейсом инъекцию разжижающего кровь препарата.
Кроме того, он напомнил, что во время перелета увеличивается риск обострения хронических заболеваний, и посоветовал не употреблять на борту спиртные напитки.
Собираясь в отпуск, следует взять с собой препараты, которые человек принимает постоянно, перевязочные материалы и антибиотики, добавил врач.
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