https://ria.ru/20210531/ryanair-1734960072.html

В Эстонии назвали инцидент с рейсом Ryanair в Минске актом терроризма

В Эстонии назвали инцидент с рейсом Ryanair в Минске актом терроризма - РИА Новости, 31.05.2021

В Эстонии назвали инцидент с рейсом Ryanair в Минске актом терроризма

Спикер парламента Эстонии Юри Ратас на встрече в Таллине с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии, лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской назвал РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:18

2021-05-31T16:18

2021-05-31T16:18

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

юри ратас

ryanair

минск

белоруссия

вильнюс

оон

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 мая - РИА Новости. Спикер парламента Эстонии Юри Ратас на встрече в Таллине с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии, лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской назвал экстренную посадку самолета Ryanair в Минске террористическим актом, сообщила в понедельник пресс-служба парламента."Принудительная посадка гражданского самолета и, таким образом, создание угрозы для жизни пассажиров и экипажа неприемлемы. Совершенно очевидно, что это - нарушение международного права и террористический акт со стороны государства. На такие действия необходимо реагировать эффективно и четко", - цитирует Ратаса пресс-служба.Спикер также подчеркнул, что Эстония продолжит держать этот вопрос в центре внимания международных организаций и подтвердил, что власти страны требуют безоговорочного освобождения оппозиционного активиста Романа Протасевича и других политзаключенных, а также поддерживает проведение свободных и справедливых выборов в Белоруссии.Тихановская рассказала о последних событиях в Белоруссии и о том, как международное сообщество может поддержать белорусское гражданское общество. Она отметила поддержку Эстонией независимости Белоруссии в Совете Безопасности ООН и адресные санкции против белорусских чиновников.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Двадцать пятого мая департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210528/dispetchery-1734583614.html

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

минск

белоруссия

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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