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Летевший в Краков рейс Ryanair экстренно сел в Берлине по "минскому сценарию"
Летевший в Краков рейс Ryanair экстренно сел в Берлине по "минскому сценарию" - РИА Новости, 31.05.2021
Летевший в Краков рейс Ryanair экстренно сел в Берлине по "минскому сценарию"
В Берлине из-за "возможной угрозы" экстренно сел самолет Ryanair, следовавший из Дублина в Краков, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:21
2021-05-31T16:54
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Берлине из-за "возможной угрозы" экстренно сел самолет Ryanair, следовавший из Дублина в Краков, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление авиакомпании.В релизе также говорилось, что о ЧП стало известно от немецких диспетчеров, чей аэропорт оказался ближайшим.Ничего подозрительного на борту не нашли. Пассажиров сняли с рейса, чтобы "упростить их досмотр и проверку багажа". После семичасовой задержки они вылетели запасным лайнером и уже приземлились в Кракове.Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. В республике против журналиста возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также задержана россиянка Софья Сапега.На Западе раскритиковали случившееся и потребовали освободить Протасевича и Сапегу. В Брюсселе заявили, что Минск вынудил самолет приземлиться под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили не пользоваться воздушным пространством Белоруссии.В Минске все претензии отвергают, отмечая, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта, а командир экипажа сам и без принуждения принял решение об экстренной посадке.
https://ria.ru/20210528/ryanair-1734650680.html
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60
ryanair, краков, берлин (город), в мире

Летевший в Краков рейс Ryanair экстренно сел в Берлине по "минскому сценарию"

11:21 31.05.2021 (обновлено: 16:54 31.05.2021)
 
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Берлина, Германия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Ryanair Boeing 737
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Берлине из-за "возможной угрозы" экстренно сел самолет Ryanair, следовавший из Дублина в Краков, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление авиакомпании.
В релизе также говорилось, что о ЧП стало известно от немецких диспетчеров, чей аэропорт оказался ближайшим.
Ничего подозрительного на борту не нашли.
Пассажиров сняли с рейса, чтобы "упростить их досмотр и проверку багажа". После семичасовой задержки они вылетели запасным лайнером и уже приземлились в Кракове.
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Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось.
Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. В республике против журналиста возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также задержана россиянка Софья Сапега.
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На Западе раскритиковали случившееся и потребовали освободить Протасевича и Сапегу. В Брюсселе заявили, что Минск вынудил самолет приземлиться под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили не пользоваться воздушным пространством Белоруссии.
В Минске все претензии отвергают, отмечая, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта, а командир экипажа сам и без принуждения принял решение об экстренной посадке.
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