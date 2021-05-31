https://ria.ru/20210531/ryanair-1734888677.html

Летевший в Краков рейс Ryanair экстренно сел в Берлине по "минскому сценарию"

Летевший в Краков рейс Ryanair экстренно сел в Берлине по "минскому сценарию" - РИА Новости, 31.05.2021

Летевший в Краков рейс Ryanair экстренно сел в Берлине по "минскому сценарию"

В Берлине из-за "возможной угрозы" экстренно сел самолет Ryanair, следовавший из Дублина в Краков, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:21

2021-05-31T11:21

2021-05-31T16:54

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Берлине из-за "возможной угрозы" экстренно сел самолет Ryanair, следовавший из Дублина в Краков, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление авиакомпании.В релизе также говорилось, что о ЧП стало известно от немецких диспетчеров, чей аэропорт оказался ближайшим.Ничего подозрительного на борту не нашли. Пассажиров сняли с рейса, чтобы "упростить их досмотр и проверку багажа". После семичасовой задержки они вылетели запасным лайнером и уже приземлились в Кракове.Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим рейсом летел Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. В республике против журналиста возбуждено дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также задержана россиянка Софья Сапега.На Западе раскритиковали случившееся и потребовали освободить Протасевича и Сапегу. В Брюсселе заявили, что Минск вынудил самолет приземлиться под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили не пользоваться воздушным пространством Белоруссии.В Минске все претензии отвергают, отмечая, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта, а командир экипажа сам и без принуждения принял решение об экстренной посадке.

https://ria.ru/20210528/ryanair-1734650680.html

https://ria.ru/20210528/popytki-1734652287.html

https://ria.ru/20210529/belavia-1734758717.html

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ryanair, краков, берлин (город), в мире