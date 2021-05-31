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Россия возобновит международные рейсы из трех городов

Россия возобновит международные рейсы из трех городов - РИА Новости, 31.05.2021

Россия возобновит международные рейсы из трех городов

Россия возобновляет перелеты за границу в страны, с которыми открыто авиасообщение, из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска, сообщили... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T23:25

2021-05-31T23:25

2021-05-31T23:25

туризм

коронавирус covid-19

россия

туризм

томск

владикавказ

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Россия возобновляет перелеты за границу в страны, с которыми открыто авиасообщение, из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Оперативным штабом принято решение с 10 июня возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований",- говорится в сообщении.

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2021

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коронавирус covid-19, россия, туризм, томск, владикавказ