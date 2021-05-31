https://ria.ru/20210531/reys-1734943383.html

Qatar Airways планирует увеличить число рейсов в Россию

Qatar Airways планирует увеличить число рейсов в Россию - РИА Новости, 31.05.2021

Qatar Airways планирует увеличить число рейсов в Россию

Катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways рассчитывает расширить сеть авиаперевозок в Россию в процессе восстановления полетов по всему миру после... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:14

2021-05-31T15:14

2021-05-31T15:23

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ДОХА, 31 мая - РИА Новости, Юлия Троицкая. Катарский национальный авиаперевозчик Qatar Airways рассчитывает расширить сеть авиаперевозок в Россию в процессе восстановления полетов по всему миру после кризиса отрасли, связанного с пандемией коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Акбар аль-Бакер.Представители Qatar Airways примут участие в Петербургском международном экономическом форуме 2-5 июня в составе делегации Катара, который в этом году стал страной-почетным гостем форума."Мы хотели бы как можно скорее возобновить полеты в Санкт-Петербург, а также сделать более частыми полеты в Москву. По мере того, как продолжается восстановление путешествий по миру, мы будем продолжать искать возможности для расширения как наших пассажирских, так и грузовых перевозок в Россию", - сказал гендиректор.По его словам, для всех путешественников в Россию и из страны Qatar Airways предлагает безопасный и удобный транзит через международный аэропорт Хамад в Дохе на Мальдивы, Сейшельские острова, в Южную Африку, Латинскую Америку, США и по другим направлениям в рамках своей широкой сети авиаперевозок.При этом аль-Бакер указал, что подразделение компании Qatar Airways Group по чартерным перевозкам бизнес-джетами Qatar Executive давно работает на российском рынке и выполнило множество рейсов за пределы России только за один 2020 год. Услуга заказа чартеров по всему миру предоставляется на принадлежащем компании парке бизнес-джетов, в частности Qatar Executive - крупнейший коммерческий оператор Gulfstream G650ER в мире.Глава Qatar Airways подчеркнул, что авиакомпания работает с Россией почти 18 лет, и российский рынок является для нее очень важным.

https://rsport.ria.ru/20201121/qatar-1585728982.html

https://ria.ru/20210419/kipr-1728886678.html

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туризм, россия, латинская америка, qatar airways, доха, в мире