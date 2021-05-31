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Липецкая область
https://ria.ru/20210531/regbi-1734960814.html
В Липецкой области планируют развивать регби
В Липецкой области планируют развивать регби - РИА Новости, 31.05.2021
В Липецкой области планируют развивать регби
Власти Липецкой области намерены увеличить финансирование местной команды по регби в связи с завоеванием серебряных медалей на всероссийском чемпионате высшей... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T16:23
2021-05-31T16:23
липецкая область
регби
игорь артамонов
липецкая область
елец
спорт
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ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области намерены увеличить финансирование местной команды по регби в связи с завоеванием серебряных медалей на всероссийском чемпионате высшей лиги, сообщает пресс-служба областной администрации. Липецкая команда по регби была создана в 2003 году. В клубе играют только местные спортсмены. Трое из них приглашены в сборную России. В 2019 году липецкие спортсмены выиграли финал Федеральной регбийной лиги, чем гарантировала себе право участия в Высшей лиге России. Дебют в высшей лиге принес липчанам серебряные медали и теперь команда может заявиться в Премьер-лигу, но для этого необходимо увеличить финансирование. С этой просьбой они обратились к губернатору области на встрече с ним после возвращения домой. Глава региона Игорь Артамонов ответил, что областная власть готова рассмотреть варианты поддержки команды.Кроме того, губернатор поддержал предложение тренера команды развивать этот вид спорта в регионе. По информации пресс-службы, в области все больше растет интерес к регби, особенно среди детей. Уже в этом году в Липецкой области откроются три секции подготовки регбистов – в Ельце, Липецком районе и в городе Грязи.
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регби, игорь артамонов, липецкая область, елец, спорт

В Липецкой области планируют развивать регби

16:23 31.05.2021
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРегбийный мяч
Регбийный мяч - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области намерены увеличить финансирование местной команды по регби в связи с завоеванием серебряных медалей на всероссийском чемпионате высшей лиги, сообщает пресс-служба областной администрации.
Липецкая команда по регби была создана в 2003 году. В клубе играют только местные спортсмены. Трое из них приглашены в сборную России. В 2019 году липецкие спортсмены выиграли финал Федеральной регбийной лиги, чем гарантировала себе право участия в Высшей лиге России. Дебют в высшей лиге принес липчанам серебряные медали и теперь команда может заявиться в Премьер-лигу, но для этого необходимо увеличить финансирование.
С этой просьбой они обратились к губернатору области на встрече с ним после возвращения домой. Глава региона Игорь Артамонов ответил, что областная власть готова рассмотреть варианты поддержки команды.
"Думаю, что надо заявляться в премьер-лигу. У команды есть все шансы хорошо выступить и достойно представить наш регион. Обязательно обсудим возможность дополнительного финансирования клуба", – сказал Артамонов.
Кроме того, губернатор поддержал предложение тренера команды развивать этот вид спорта в регионе.
По информации пресс-службы, в области все больше растет интерес к регби, особенно среди детей. Уже в этом году в Липецкой области откроются три секции подготовки регбистов – в Ельце, Липецком районе и в городе Грязи.
Спартакиада трудящихся Липецкой области - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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Липецкая областьРегбиИгорь АртамоновЛипецкая областьЕлецСпорт
 
 
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