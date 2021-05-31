В Липецкой области планируют развивать регби
ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области намерены увеличить финансирование местной команды по регби в связи с завоеванием серебряных медалей на всероссийском чемпионате высшей лиги, сообщает пресс-служба областной администрации.
Липецкая команда по регби была создана в 2003 году. В клубе играют только местные спортсмены. Трое из них приглашены в сборную России. В 2019 году липецкие спортсмены выиграли финал Федеральной регбийной лиги, чем гарантировала себе право участия в Высшей лиге России. Дебют в высшей лиге принес липчанам серебряные медали и теперь команда может заявиться в Премьер-лигу, но для этого необходимо увеличить финансирование.
С этой просьбой они обратились к губернатору области на встрече с ним после возвращения домой. Глава региона Игорь Артамонов ответил, что областная власть готова рассмотреть варианты поддержки команды.
"Думаю, что надо заявляться в премьер-лигу. У команды есть все шансы хорошо выступить и достойно представить наш регион. Обязательно обсудим возможность дополнительного финансирования клуба", – сказал Артамонов.
Кроме того, губернатор поддержал предложение тренера команды развивать этот вид спорта в регионе.
По информации пресс-службы, в области все больше растет интерес к регби, особенно среди детей. Уже в этом году в Липецкой области откроются три секции подготовки регбистов – в Ельце, Липецком районе и в городе Грязи.