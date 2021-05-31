https://ria.ru/20210531/regbi-1734960814.html

В Липецкой области планируют развивать регби

В Липецкой области планируют развивать регби - РИА Новости, 31.05.2021

В Липецкой области планируют развивать регби

Власти Липецкой области намерены увеличить финансирование местной команды по регби в связи с завоеванием серебряных медалей на всероссийском чемпионате высшей... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T16:23

2021-05-31T16:23

2021-05-31T16:23

липецкая область

регби

игорь артамонов

липецкая область

елец

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/102904/67/1029046736_0:166:2770:1724_1920x0_80_0_0_3d6b89498035805229a565aa36e5e76a.jpg

ЛИПЕЦК, 31 мая – РИА Новости. Власти Липецкой области намерены увеличить финансирование местной команды по регби в связи с завоеванием серебряных медалей на всероссийском чемпионате высшей лиги, сообщает пресс-служба областной администрации. Липецкая команда по регби была создана в 2003 году. В клубе играют только местные спортсмены. Трое из них приглашены в сборную России. В 2019 году липецкие спортсмены выиграли финал Федеральной регбийной лиги, чем гарантировала себе право участия в Высшей лиге России. Дебют в высшей лиге принес липчанам серебряные медали и теперь команда может заявиться в Премьер-лигу, но для этого необходимо увеличить финансирование. С этой просьбой они обратились к губернатору области на встрече с ним после возвращения домой. Глава региона Игорь Артамонов ответил, что областная власть готова рассмотреть варианты поддержки команды.Кроме того, губернатор поддержал предложение тренера команды развивать этот вид спорта в регионе. По информации пресс-службы, в области все больше растет интерес к регби, особенно среди детей. Уже в этом году в Липецкой области откроются три секции подготовки регбистов – в Ельце, Липецком районе и в городе Грязи.

https://ria.ru/20210528/spartakiada-1734629845.html

липецкая область

елец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

регби, игорь артамонов, липецкая область, елец, спорт