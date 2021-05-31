https://ria.ru/20210531/razmetki-1734897666.html

Хабиров назвал кривую дорожную разметку в Башкирии преступлением

Хабиров назвал кривую дорожную разметку в Башкирии преступлением - РИА Новости, 31.05.2021

Хабиров назвал кривую дорожную разметку в Башкирии преступлением

Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работу подрядчика, который на дорогах региона нанес кривую дорожную разметку, и назвал его действия "преступлением". РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T12:02

2021-05-31T12:02

2021-05-31T12:09

радий хабиров

иглинский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593456331_0:132:2560:1572_1920x0_80_0_0_d667f864f7f983706a4ddc073856b771.jpg

УФА, 31 мая – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работу подрядчика, который на дорогах региона нанес кривую дорожную разметку, и назвал его действия "преступлением".На оперативном совещании башкирского правительства Хабиров показал три фотографии, на которых видно, что разметка на дорогах Иглинского района нанесена неровно, местами краска не нанесена или уже испорчена."Вот это как можно объяснить? Это не бабушка мне рассказала, а контрольное управление. Человек, который взялся делать дорожную разметку, он проснулся вообще? Сейчас дожди пойдут, будем кувыркаться. У нас большая сеть дорожная, мозги же должны быть, краска, которая нанесена таким образом, через день ее смоет. Разберитесь пожалуйста. Я считаю это преступлением", - сказал на "оперативке" Хабиров.Он заявил, что поднимает вопрос дорожной разметки в регионе второй раз. "Третьего раза не будет, приму кадровые решения", - обратился он к руководителям профильных ведомств.По данным правительства, дорожную разметку по региону наносит частная компания "Вектор" из Оренбурга. Осенью прошлого года предприниматель открыл в Башкирии завод по выпуску красок и холодного пластика для дорожной разметки, также он стал резидентом особой экономической зоны "Алга".

https://ria.ru/20210531/kommunalschiki-1734871925.html

иглинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радий хабиров, иглинский район, общество