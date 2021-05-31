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Хабиров назвал кривую дорожную разметку в Башкирии преступлением
Хабиров назвал кривую дорожную разметку в Башкирии преступлением - РИА Новости, 31.05.2021
Хабиров назвал кривую дорожную разметку в Башкирии преступлением
Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работу подрядчика, который на дорогах региона нанес кривую дорожную разметку, и назвал его действия "преступлением". РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T12:02
2021-05-31T12:02
2021-05-31T12:09
радий хабиров
иглинский район
общество
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УФА, 31 мая – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал работу подрядчика, который на дорогах региона нанес кривую дорожную разметку, и назвал его действия "преступлением".На оперативном совещании башкирского правительства Хабиров показал три фотографии, на которых видно, что разметка на дорогах Иглинского района нанесена неровно, местами краска не нанесена или уже испорчена."Вот это как можно объяснить? Это не бабушка мне рассказала, а контрольное управление. Человек, который взялся делать дорожную разметку, он проснулся вообще? Сейчас дожди пойдут, будем кувыркаться. У нас большая сеть дорожная, мозги же должны быть, краска, которая нанесена таким образом, через день ее смоет. Разберитесь пожалуйста. Я считаю это преступлением", - сказал на "оперативке" Хабиров.Он заявил, что поднимает вопрос дорожной разметки в регионе второй раз. "Третьего раза не будет, приму кадровые решения", - обратился он к руководителям профильных ведомств.По данным правительства, дорожную разметку по региону наносит частная компания "Вектор" из Оренбурга. Осенью прошлого года предприниматель открыл в Башкирии завод по выпуску красок и холодного пластика для дорожной разметки, также он стал резидентом особой экономической зоны "Алга".
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иглинский район
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радий хабиров, иглинский район, общество
УФА, 31 мая – РИА Новости.
Глава Башкирии Радий Хабиров
раскритиковал работу подрядчика, который на дорогах региона нанес кривую дорожную разметку, и назвал его действия "преступлением".
На оперативном совещании башкирского правительства Хабиров показал три фотографии, на которых видно, что разметка на дорогах Иглинского района
нанесена неровно, местами краска не нанесена или уже испорчена.
"Вот это как можно объяснить? Это не бабушка мне рассказала, а контрольное управление. Человек, который взялся делать дорожную разметку, он проснулся вообще? Сейчас дожди пойдут, будем кувыркаться. У нас большая сеть дорожная, мозги же должны быть, краска, которая нанесена таким образом, через день ее смоет. Разберитесь пожалуйста. Я считаю это преступлением", - сказал на "оперативке" Хабиров.
Он заявил, что поднимает вопрос дорожной разметки в регионе второй раз. "Третьего раза не будет, приму кадровые решения", - обратился он к руководителям профильных ведомств.
По данным правительства, дорожную разметку по региону наносит частная компания "Вектор" из Оренбурга. Осенью прошлого года предприниматель открыл в Башкирии завод по выпуску красок и холодного пластика для дорожной разметки, также он стал резидентом особой экономической зоны "Алга".