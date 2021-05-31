https://ria.ru/20210531/raketa-1734862256.html

В двух районах Якутии обнаружили фрагменты ракеты-носителя "Союз-2"

В двух районах Якутии обнаружили фрагменты ракеты-носителя "Союз-2" - РИА Новости, 31.05.2021

В двух районах Якутии обнаружили фрагменты ракеты-носителя "Союз-2"

Фрагменты ракеты-носителя "Союз-2", стартовавшего 28 мая, обнаружили в двух районах Якутии, радиационный фон не превышает норму, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T07:41

2021-05-31T07:41

2021-05-31T07:41

республика саха (якутия)

космос - риа наука

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ЯКУТСК, 31 мая – РИА Новости. Фрагменты ракеты-носителя "Союз-2", стартовавшего 28 мая, обнаружили в двух районах Якутии, радиационный фон не превышает норму, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.Ранее сообщалось о том, что очередной пуск ракеты "Союз-2" с британскими спутниками связи запланирован на 1 июля с космодрома "Восточный". Предыдущие старты ракеты "Союза-2" с 36 аппаратами OneWeb с Восточного были осуществлены 25 марта, 26 апреля, 28 мая.Как отметили в ведомстве, представителями Минэкологии РС(Я) совместно с филиалом АО "ЦЭНКИ"-НИИ СК и ФГБУ ЦАС "Хабаровский" произведены послепусковые облеты в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей РП 873 в Алданском районе и РП 875 в Кобяйском улусе.

https://ria.ru/20210530/raketa-1734775665.html

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республика саха (якутия), космос - риа наука