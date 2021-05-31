В двух районах Якутии обнаружили фрагменты ракеты-носителя "Союз-2"
© Фото : РоскосмосСтарт ракеты "Союз-2"
© Фото : Роскосмос
ЯКУТСК, 31 мая – РИА Новости. Фрагменты ракеты-носителя "Союз-2", стартовавшего 28 мая, обнаружили в двух районах Якутии, радиационный фон не превышает норму, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.
Ранее сообщалось о том, что очередной пуск ракеты "Союз-2" с британскими спутниками связи запланирован на 1 июля с космодрома "Восточный". Предыдущие старты ракеты "Союза-2" с 36 аппаратами OneWeb с Восточного были осуществлены 25 марта, 26 апреля, 28 мая.
Как отметили в ведомстве, представителями Минэкологии РС(Я) совместно с филиалом АО "ЦЭНКИ"-НИИ СК и ФГБУ ЦАС "Хабаровский" произведены послепусковые облеты в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей РП 873 в Алданском районе и РП 875 в Кобяйском улусе.
"Радиационный фон на всех мониторинговых площадках после пуска остается на таком же уровне, что и перед пуском и находится на уровне ниже среднереспубликанских значений. По результатам работы беспилотных летательных аппаратов ООО "ЦСТ" в Алданском районе обнаружено 4 фрагмента створок головного обтекателя ракеты - носителя, в Кобяйском улусе - 2 фрагмента центрального блока. Обнаруженные фрагменты в скором времени будут эвакуированы с районов падения. Поисковые работы продолжаются", - рассказали в пресс-службе.