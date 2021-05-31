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Наука
https://ria.ru/20210531/rak-1734977600.html
Ученые успешно испытали препарат, убивающий раковые клетки
Ученые успешно испытали препарат, убивающий раковые клетки - РИА Новости, 31.05.2021
Ученые успешно испытали препарат, убивающий раковые клетки
Шотландские ученые провели успешное испытание препарата, который способен убивать раковые клетки, не повреждая расположенные рядом здоровые ткани, пишет газета... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:34
2021-05-31T18:28
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шотландия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шотландские ученые провели успешное испытание препарата, который способен убивать раковые клетки, не повреждая расположенные рядом здоровые ткани, пишет газета Evening Standard.Отмечается, что молекула SeNBD является фотосенсибилизатором - она убивает клетки только при свете. Это означает, что хирург может сам определить, когда активизировать препарат, что снижает возможности повреждения здоровых тканей и вероятность побочных эффектов, таких как потеря волос.Ученые сравнивают препарат с "троянским конем", а эффект от него - с "метаболической боеголовкой". В то же время они заявляют о необходимости проведения дополнительных испытаний препарата."SeNBD - один из самых маленьких когда-либо созданных фотосенсибилизаторов, и его использование в качестве "троянского коня" открывает много новых возможностей в интервенционной медицине для уничтожения злокачественных клеток без воздействия на окружающие здоровые ткани", - приводит газета слова ведущего ученого Марка Вендрелла.
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здоровье - общество, шотландия, в мире

Ученые успешно испытали препарат, убивающий раковые клетки

17:34 31.05.2021 (обновлено: 18:28 31.05.2021)
 
© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© Depositphotos / auntspray
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шотландские ученые провели успешное испытание препарата, который способен убивать раковые клетки, не повреждая расположенные рядом здоровые ткани, пишет газета Evening Standard.
"Ученые из Эдинбургского университета комбинировали крошечную убивающую рак молекулу SeNBD с химическим пищевым соединением, чтобы вынудить злокачественные клетки "поглотить" ее... Раковые клетки "жадные" и нуждаются в большем количестве пищи для получения энергии и обычно поглощают больше, чем здоровые клетки, сообщает Эдинбургский университет. Комбинация SeNBD с химическим пищевым соединением становится "идеальной добычей для вредных клеток", которые поглощают ее, "не подозревая о ее токсичности", - пишет газета.
Отмечается, что молекула SeNBD является фотосенсибилизатором - она убивает клетки только при свете. Это означает, что хирург может сам определить, когда активизировать препарат, что снижает возможности повреждения здоровых тканей и вероятность побочных эффектов, таких как потеря волос.
Ученые сравнивают препарат с "троянским конем", а эффект от него - с "метаболической боеголовкой". В то же время они заявляют о необходимости проведения дополнительных испытаний препарата.
"SeNBD - один из самых маленьких когда-либо созданных фотосенсибилизаторов, и его использование в качестве "троянского коня" открывает много новых возможностей в интервенционной медицине для уничтожения злокачественных клеток без воздействия на окружающие здоровые ткани", - приводит газета слова ведущего ученого Марка Вендрелла.
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