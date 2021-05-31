https://ria.ru/20210531/rak-1734977600.html

Ученые успешно испытали препарат, убивающий раковые клетки

Ученые успешно испытали препарат, убивающий раковые клетки - РИА Новости, 31.05.2021

Ученые успешно испытали препарат, убивающий раковые клетки

Шотландские ученые провели успешное испытание препарата, который способен убивать раковые клетки, не повреждая расположенные рядом здоровые ткани, пишет газета... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T17:34

2021-05-31T17:34

2021-05-31T18:28

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шотландия

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Шотландские ученые провели успешное испытание препарата, который способен убивать раковые клетки, не повреждая расположенные рядом здоровые ткани, пишет газета Evening Standard.Отмечается, что молекула SeNBD является фотосенсибилизатором - она убивает клетки только при свете. Это означает, что хирург может сам определить, когда активизировать препарат, что снижает возможности повреждения здоровых тканей и вероятность побочных эффектов, таких как потеря волос.Ученые сравнивают препарат с "троянским конем", а эффект от него - с "метаболической боеголовкой". В то же время они заявляют о необходимости проведения дополнительных испытаний препарата."SeNBD - один из самых маленьких когда-либо созданных фотосенсибилизаторов, и его использование в качестве "троянского коня" открывает много новых возможностей в интервенционной медицине для уничтожения злокачественных клеток без воздействия на окружающие здоровые ткани", - приводит газета слова ведущего ученого Марка Вендрелла.

https://ria.ru/20210527/rak-1734347575.html

шотландия

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здоровье - общество, шотландия, в мире