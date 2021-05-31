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Бывшая домработница Пугачевой объяснила, почему певица ушла от Киркорова
Бывшая домработница Пугачевой объяснила, почему певица ушла от Киркорова - РИА Новости, 31.05.2021
Бывшая домработница Пугачевой объяснила, почему певица ушла от Киркорова
Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова объяснила, почему певица ушла от Филиппа Киркорова. Об этом она рассказала в программе "Новые русские... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:15
2021-05-31T15:15
2021-05-31T15:15
свадьба
шоубиз
развод
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максим галкин
филипп киркоров
алла пугачева
семья
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова объяснила, почему певица ушла от Филиппа Киркорова. Об этом она рассказала в программе "Новые русские сенсации". Людмила Дороднова вспоминает, что Максим Галкин всегда приезжал не с пустыми руками. Ведущий привозил звезде российской эстрады "красивые цветы". Но "для Аллы дороже было, чтобы он сам приехал". По словам женщины, Киркоров очень переживал из-за расставания с женой. "Филипп мечтает и мечтает, что он будет все равно с Аллой", — признается Людмила Дороднова. Но он не смог ни на что повлиять."Алле понравился тот. Что же сделаешь? Это ни от кого не зависело, это зависело только от Аллы. Не от Максима", — уверяет бывшая домработница Пугачевой.Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в марте 1994 года. В ноябре 2005 года они сообщили о разводе. В декабре 2011 Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина. В сентябре 2013 года у пары родились дочь Елизавета и сын Гарри.
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свадьба, развод, знаменитости, звезды, максим галкин, филипп киркоров, алла пугачева, семья
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова объяснила, почему певица ушла от Филиппа Киркорова. Об этом она рассказала
в программе "Новые русские сенсации".
Людмила Дороднова вспоминает, что Максим Галкин всегда приезжал не с пустыми руками. Ведущий привозил звезде российской эстрады "красивые цветы". Но "для Аллы дороже было, чтобы он сам приехал".
По словам женщины, Киркоров очень переживал из-за расставания с женой. "Филипп мечтает и мечтает, что он будет все равно с Аллой", — признается Людмила Дороднова. Но он не смог ни на что повлиять.
"Алле понравился тот. Что же сделаешь? Это ни от кого не зависело, это зависело только от Аллы. Не от Максима", — уверяет бывшая домработница Пугачевой.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в марте 1994 года. В ноябре 2005 года они сообщили о разводе. В декабре 2011 Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина. В сентябре 2013 года у пары родились дочь Елизавета и сын Гарри.