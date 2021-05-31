https://ria.ru/20210531/pugacheva-1734924743.html

Бывшая домработница Пугачевой объяснила, почему певица ушла от Киркорова

Бывшая домработница Пугачевой объяснила, почему певица ушла от Киркорова - РИА Новости, 31.05.2021

Бывшая домработница Пугачевой объяснила, почему певица ушла от Киркорова

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова объяснила, почему певица ушла от Филиппа Киркорова. Об этом она рассказала в программе "Новые русские... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T15:15

2021-05-31T15:15

2021-05-31T15:15

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развод

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова объяснила, почему певица ушла от Филиппа Киркорова. Об этом она рассказала в программе "Новые русские сенсации". Людмила Дороднова вспоминает, что Максим Галкин всегда приезжал не с пустыми руками. Ведущий привозил звезде российской эстрады "красивые цветы". Но "для Аллы дороже было, чтобы он сам приехал". По словам женщины, Киркоров очень переживал из-за расставания с женой. "Филипп мечтает и мечтает, что он будет все равно с Аллой", — признается Людмила Дороднова. Но он не смог ни на что повлиять."Алле понравился тот. Что же сделаешь? Это ни от кого не зависело, это зависело только от Аллы. Не от Максима", — уверяет бывшая домработница Пугачевой.Алла Пугачева и Филипп Киркоров поженились в марте 1994 года. В ноябре 2005 года они сообщили о разводе. В декабре 2011 Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина. В сентябре 2013 года у пары родились дочь Елизавета и сын Гарри.

https://ria.ru/20210520/kirkorov-1733153925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

свадьба, развод, знаменитости, звезды, максим галкин, филипп киркоров, алла пугачева, семья