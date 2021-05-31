https://ria.ru/20210531/prokat-1734879539.html

Боевик "Форсаж 9" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд

Боевик "Форсаж 9" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 31.05.2021

Боевик "Форсаж 9" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд

Боевик "Форсаж 9" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 215,4 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T10:44

2021-05-31T10:44

2021-05-31T10:44

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Боевик "Форсаж 9" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 215,4 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com."Форсаж 9" - продолжение истории про Доминика Торетто, который начал вести спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз главному герою придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе.Второе место в рейтинге занял американский комедийный фильм с совмещением живых актеров и анимации "Кролик Питер 2" режиссера Уилла Глака. Фильм является продолжением картины 2018 года "Кролик Питер". Премьера фильма в России состоялась 13 мая. За прошедшие выходные фильм собрал 52,9 миллиона рублей.На третьем месте рейтинга расположился американский фильм ужасов режиссера Джона Красински "Тихое место 2" со сборами в 52,8 миллиона рублей. Действие фильма происходит как продолжение событий, рассказанных в первой части картины. Эвелин, Риган и Маркус исследуют заброшенный город и встречают Прадеша, который защищает их от напавшего монстра. Затем все четверо идут в убежище для помощи остальным выжившим. Вскоре они узнают, что кроме монстров есть и другие существа. Главные роли в картине исполнили Эмили Блант и Миллисент Симмондс.Четвертую позицию рейтинга занял мультфильм "Спирит Непокорный" со сборами в 26,5 миллиона рублей за уикенд. Замыкает пятерку японское аниме "Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Картина за минувшие выходные собрала 25,5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210529/kino-1734599997.html

https://ria.ru/20210527/kino-1734292911.html

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что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры