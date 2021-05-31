Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210531/prokat-1734879539.html
Боевик "Форсаж 9" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд
Боевик "Форсаж 9" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 31.05.2021
Боевик "Форсаж 9" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд
Боевик "Форсаж 9" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 215,4 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:44
2021-05-31T10:44
культура
что посмотреть
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733610635_768:0:4409:2048_1920x0_80_0_0_40bf7321c112b395f72a41695c44f947.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Боевик "Форсаж 9" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 215,4 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com."Форсаж 9" - продолжение истории про Доминика Торетто, который начал вести спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз главному герою придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе.Второе место в рейтинге занял американский комедийный фильм с совмещением живых актеров и анимации "Кролик Питер 2" режиссера Уилла Глака. Фильм является продолжением картины 2018 года "Кролик Питер". Премьера фильма в России состоялась 13 мая. За прошедшие выходные фильм собрал 52,9 миллиона рублей.На третьем месте рейтинга расположился американский фильм ужасов режиссера Джона Красински "Тихое место 2" со сборами в 52,8 миллиона рублей. Действие фильма происходит как продолжение событий, рассказанных в первой части картины. Эвелин, Риган и Маркус исследуют заброшенный город и встречают Прадеша, который защищает их от напавшего монстра. Затем все четверо идут в убежище для помощи остальным выжившим. Вскоре они узнают, что кроме монстров есть и другие существа. Главные роли в картине исполнили Эмили Блант и Миллисент Симмондс.Четвертую позицию рейтинга занял мультфильм "Спирит Непокорный" со сборами в 26,5 миллиона рублей за уикенд. Замыкает пятерку японское аниме "Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Картина за минувшие выходные собрала 25,5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210529/kino-1734599997.html
https://ria.ru/20210527/kino-1734292911.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733610635_1223:0:3954:2048_1920x0_80_0_0_e83028132350b141b6880d2c4a64f11e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры

Боевик "Форсаж 9" снова возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд

10:44 31.05.2021
 
© Universal Pictures (2021)Кадр из фильма "Форсаж 9"
Кадр из фильма Форсаж 9
© Universal Pictures (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Боевик "Форсаж 9" возглавил прокат в России и СНГ со сборами 215,4 миллиона рублей за прошедшие выходные по неофициальным и предварительным данным, сообщил портал kinobusiness.com.
"Форсаж 9" - продолжение истории про Доминика Торетто, который начал вести спокойную жизнь вместе с Летти и своим сыном Брайаном, однако новая опасность всегда где-то рядом. В этот раз главному герою придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе.
Второе место в рейтинге занял американский комедийный фильм с совмещением живых актеров и анимации "Кролик Питер 2" режиссера Уилла Глака. Фильм является продолжением картины 2018 года "Кролик Питер". Премьера фильма в России состоялась 13 мая. За прошедшие выходные фильм собрал 52,9 миллиона рублей.
На третьем месте рейтинга расположился американский фильм ужасов режиссера Джона Красински "Тихое место 2" со сборами в 52,8 миллиона рублей.
Кадр из фильма Тихое место 2
29 мая, 08:00Культура
"Тихое место 2" — удивительный и актуальный хоррор
Действие фильма происходит как продолжение событий, рассказанных в первой части картины. Эвелин, Риган и Маркус исследуют заброшенный город и встречают Прадеша, который защищает их от напавшего монстра. Затем все четверо идут в убежище для помощи остальным выжившим. Вскоре они узнают, что кроме монстров есть и другие существа. Главные роли в картине исполнили Эмили Блант и Миллисент Симмондс.
Четвертую позицию рейтинга занял мультфильм "Спирит Непокорный" со сборами в 26,5 миллиона рублей за уикенд. Замыкает пятерку японское аниме "Истребитель демонов: поезд "Бесконечный". Картина за минувшие выходные собрала 25,5 миллионов рублей.
Кадр из фильма Туве
27 мая, 08:00Культура
Муми-мама, ирландские гопники и якутская тайна. Что идет в кино
 
Культурачто посмотретьКино и сериалыНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:53Мосгорнаследие сделало экскурсию по местам Москвы, показанным в мультиках
10:53Киргизия планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам
10:51Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
Лента новостейМолния