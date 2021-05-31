https://ria.ru/20210531/praymeriz-1734896368.html

Бутина победила на праймериз ЕР от Кировской области

Бутина победила на праймериз ЕР от Кировской области - РИА Новости, 31.05.2021

Бутина победила на праймериз ЕР от Кировской области

Член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина победила в отборе для участия в выборах Госдумы от Кировской области,... РИА Новости, 31.05.2021

2021-05-31T11:55

2021-05-31T11:55

2021-05-31T11:55

россия

мария бутина

госдума рф

единая россия

кировская область

сша

политика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина победила в отборе для участия в выборах Госдумы от Кировской области, свидетельствуют опубликованные на сайте партии "Единая Россия" итоги предварительного электронного голосования.Согласно опубликованным на сайте ЕР результатам предварительного голосования, за Бутину отдано 27518 голосов. Занявший второе место на праймериз в Госдуму от Кировской области Сергей Одношивкин набрал 7853 голоса.Бутина написала обращение к кировчанам в своем Telegram-канале, поблагодарив их за доверие и поддержку ее кандидатуры на предварительном голосовании "Единой России". "Я не даю ложных обещаний, ибо знаю, что обманутая надежда - это так больно: мне много раз говорили "вот-вот все будет хорошо", а потом все рушилось раз за разом. Я могу обещать только то, что могу выполнить, никаких сказочных замков, но то, что все мои силы будут направлены на службу моей стране и вашему прекрасному региону, который когда-то отозвался в моем сердце, - это мое однозначное обещание… Впереди ещё долгий путь до дня голосования, но первый, серьезный шаг уже сделан", - заявила Бутина.Ранее Бутина пообещала, что будет формировать свою программу, исходя из пожеланий жителей Кировской области. Она была зарегистрирована в качестве участника предварительного голосования "Единой России" по единому федеральному избирательному округу от Кировской области в Государственную Думу 29 апреля.Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию.Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая.

https://ria.ru/20210531/praymeriz-1734875602.html

https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734874779.html

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россия, мария бутина, госдума рф, единая россия, кировская область, сша, политика