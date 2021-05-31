Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210531/praymeriz-1734896368.html
Бутина победила на праймериз ЕР от Кировской области
Бутина победила на праймериз ЕР от Кировской области - РИА Новости, 31.05.2021
Бутина победила на праймериз ЕР от Кировской области
Член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина победила в отборе для участия в выборах Госдумы от Кировской области,... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T11:55
2021-05-31T11:55
россия
мария бутина
госдума рф
единая россия
кировская область
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601820523_0:90:3072:1817_1920x0_80_0_0_f387994dd67b815b305836ce106a4b8d.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина победила в отборе для участия в выборах Госдумы от Кировской области, свидетельствуют опубликованные на сайте партии "Единая Россия" итоги предварительного электронного голосования.Согласно опубликованным на сайте ЕР результатам предварительного голосования, за Бутину отдано 27518 голосов. Занявший второе место на праймериз в Госдуму от Кировской области Сергей Одношивкин набрал 7853 голоса.Бутина написала обращение к кировчанам в своем Telegram-канале, поблагодарив их за доверие и поддержку ее кандидатуры на предварительном голосовании "Единой России". "Я не даю ложных обещаний, ибо знаю, что обманутая надежда - это так больно: мне много раз говорили "вот-вот все будет хорошо", а потом все рушилось раз за разом. Я могу обещать только то, что могу выполнить, никаких сказочных замков, но то, что все мои силы будут направлены на службу моей стране и вашему прекрасному региону, который когда-то отозвался в моем сердце, - это мое однозначное обещание… Впереди ещё долгий путь до дня голосования, но первый, серьезный шаг уже сделан", - заявила Бутина.Ранее Бутина пообещала, что будет формировать свою программу, исходя из пожеланий жителей Кировской области. Она была зарегистрирована в качестве участника предварительного голосования "Единой России" по единому федеральному избирательному округу от Кировской области в Государственную Думу 29 апреля.Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию.Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая.
https://ria.ru/20210531/praymeriz-1734875602.html
https://ria.ru/20210531/golosovanie-1734874779.html
россия
кировская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601820523_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b622836f311bd39ef71442ca378d23ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария бутина, госдума рф, единая россия, кировская область, сша, политика

Бутина победила на праймериз ЕР от Кировской области

11:55 31.05.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина во время презентации фонда "Своих не бросаем" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Мария Бутина во время презентации фонда Своих не бросаем в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина победила в отборе для участия в выборах Госдумы от Кировской области, свидетельствуют опубликованные на сайте партии "Единая Россия" итоги предварительного электронного голосования.
Согласно опубликованным на сайте ЕР результатам предварительного голосования, за Бутину отдано 27518 голосов. Занявший второе место на праймериз в Госдуму от Кировской области Сергей Одношивкин набрал 7853 голоса.
Кадр из сериала Реальные пацаны
Вчера, 10:28
Актер из "Реальных пацанов" занял третье место на праймериз ЕР
Бутина написала обращение к кировчанам в своем Telegram-канале, поблагодарив их за доверие и поддержку ее кандидатуры на предварительном голосовании "Единой России". "Я не даю ложных обещаний, ибо знаю, что обманутая надежда - это так больно: мне много раз говорили "вот-вот все будет хорошо", а потом все рушилось раз за разом. Я могу обещать только то, что могу выполнить, никаких сказочных замков, но то, что все мои силы будут направлены на службу моей стране и вашему прекрасному региону, который когда-то отозвался в моем сердце, - это мое однозначное обещание… Впереди ещё долгий путь до дня голосования, но первый, серьезный шаг уже сделан", - заявила Бутина.
Ранее Бутина пообещала, что будет формировать свою программу, исходя из пожеланий жителей Кировской области. Она была зарегистрирована в качестве участника предварительного голосования "Единой России" по единому федеральному избирательному округу от Кировской области в Государственную Думу 29 апреля.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 10:22
Названы победители праймериз "Единой России" в Москве
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена в США на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее тюремное заключение. В конце октября 2019 года она была освобождена и депортирована в Россию.
Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая.
 
РоссияМария БутинаГосдума РФЕдиная РоссияКировская областьСШАПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции
10:45Посол в Минске рассказал о состоянии задержанной россиянки
10:39Названа причина обыска у экс-председателя "Открытой России"* Соловьева
10:37Малайзийская компания договорилась о поставках "Спутника V"
10:35Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
10:30В Ленинградской области трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
10:28Начало лета в Москве оказалось самым холодным за последние 54 года
10:15Богатейшие россияне заработали около 36 миллиардов долларов с начала года
10:15У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
10:12Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
10:09В Барнауле задержали двоих предпринимателей после ЧП с детьми на батуте
10:06Лидер Rammstein выпустил клип о пионерах
10:04Грузия открыла сухопутные границы
10:00Медики рассказали о состоянии девочек, упавших с батута в Барнауле
09:59На Сахалине директора вуза обвинили в хищении в особо крупном размере
09:58В Челябинской области поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка
09:56В бундестаге назвали санкции ЕС против Белоруссии "выстрелом себе в ногу"
09:54Россия проведет в Эстонии военную инспекцию на фоне учений НАТО
09:51Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
09:47В МИД рассказали об интересе Китая к сотрудничеству по Арктике
Лента новостейМолния