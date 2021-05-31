https://ria.ru/20210531/praymeriz-1734875602.html
Актер из "Реальных пацанов" занял третье место на праймериз ЕР
Актер из "Реальных пацанов" занял третье место на праймериз ЕР - РИА Новости, 31.05.2021
Актер из "Реальных пацанов" занял третье место на праймериз ЕР
Актёр сериала "Реальные пацаны" Армен Бежанян занял третье место по пермскому одномандатному избирательному округу на предварительном голосовании "Единой... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T10:28
2021-05-31T10:28
2021-05-31T10:28
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ПЕРМЬ, 31 мая - РИА Новости. Актёр сериала "Реальные пацаны" Армен Бежанян занял третье место по пермскому одномандатному избирательному округу на предварительном голосовании "Единой России" в Госдуму РФ, сообщается на сайте праймериз.Согласно результатам предварительного голосования по пермскому одномандатному избирательному округу, Бежанян занял третье место, его поддержали 4 980 выборщиков. Лидером стал депутат Госдумы РФ, бывший мэр Перми Игорь Шубин. Он набрал 11 859 голосов. Следом за ним идёт еще один экс-мэр Перми и депутат Госдумы РФ Игорь Сапко, за которого проголосовали 7 426 человек.Кроме того, Сапко занял второе место на праймериз в Госдуму РФ по партийным спискам. Политика поддержали 38 587 жителей Пермского края. Бежанян оказался на пятом месте, набрав 9 303 голоса, а Шубин - на шестом (8 677 голосов).Армен Бежанян известен по роли Арменки в сериале "Реальные пацаны". О своей готовности пойти на выборы он написал в апреле в соцсети. Однако уточнил, что подаст заявление для участия в праймериз только при условии, что его пост об этом наберет больше тысячи лайков. За пару часов отметку "нравится" поставили почти 5 тысяч человек. К 27 апреля актер заявился на участие в предварительном голосовании на выборы в Госдуму.
https://ria.ru/20210528/poklonskaya-1734661478.html
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россия, госдума рф, единая россия, пермь, пермский край, политика