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Лавров прокомментировал планы Байдена обсудить с Путиным права человека
Лавров прокомментировал планы Байдена обсудить с Путиным права человека - РИА Новости, 31.05.2021
Лавров прокомментировал планы Байдена обсудить с Путиным права человека
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать тему прав человека с американской стороной, запретных тем нет. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T14:15
2021-05-31T14:32
россия
сергей лавров
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать тему прав человека с американской стороной, запретных тем нет."Если я правильно помню, то президент (Джо) Байден сказал, что он обязательно поднимет тему прав человека в контактах с лидером Китайской народной республики, с нашим президентом, поскольку, как он объяснил, на правах человека, на этих ценностях, как бы построена вся государственная система США, они мимо этих вопросов проходить не могут", - рассказал Лавров в ходе пресс-конференции со своим португальским коллегой, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание президента США Джо Байдена о том, что он хотел обсудить на предстоящем двустороннем саммите вопросы прав человека в России."Ну, по этой логике, у нас тоже есть ценности, на которых построено наше государство, наше общество, и которые предполагают следование достаточно серьезным принципам, нарушаемым в практической деятельности нашими западными коллегами. Поэтому мы готовы разговаривать, у нас нет никаких запретных тем, мы будем обсуждать все, что считаем нужным, и будем готовы ответить на те вопросы, которые затронет американская сторона. Это касается и прав человека", - сказал российский министр.
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россия, сергей лавров, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Лавров прокомментировал планы Байдена обсудить с Путиным права человека

14:15 31.05.2021 (обновлено: 14:32 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Китай
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Китай - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать тему прав человека с американской стороной, запретных тем нет.
"Если я правильно помню, то президент (Джо) Байден сказал, что он обязательно поднимет тему прав человека в контактах с лидером Китайской народной республики, с нашим президентом, поскольку, как он объяснил, на правах человека, на этих ценностях, как бы построена вся государственная система США, они мимо этих вопросов проходить не могут", - рассказал Лавров в ходе пресс-конференции со своим португальским коллегой, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание президента США Джо Байдена о том, что он хотел обсудить на предстоящем двустороннем саммите вопросы прав человека в России.
"Ну, по этой логике, у нас тоже есть ценности, на которых построено наше государство, наше общество, и которые предполагают следование достаточно серьезным принципам, нарушаемым в практической деятельности нашими западными коллегами. Поэтому мы готовы разговаривать, у нас нет никаких запретных тем, мы будем обсуждать все, что считаем нужным, и будем готовы ответить на те вопросы, которые затронет американская сторона. Это касается и прав человека", - сказал российский министр.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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РоссияСергей ЛавровДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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