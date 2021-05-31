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Самолет из Сочи совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет из Сочи совершил аварийную посадку в Шереметьево - РИА Новости, 31.05.2021
Самолет из Сочи совершил аварийную посадку в Шереметьево
Пассажирский аэробус А-321 из Сочи совершил аварийную посадку в Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:10
2021-05-31T17:10
2021-05-31T18:35
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шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Пассажирский аэробус А-321 из Сочи совершил аварийную посадку в Шереметьево, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Причиной стал запах горелой проводки в салоне, посадка прошла штатно. Обстоятельства инцидента выясняются.
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россия, москва, сочи, шереметьево (аэропорт), происшествия