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ЦБ утвердил минимальный лимит на переводы через Систему быстрых платежей
ЦБ утвердил минимальный лимит на переводы через Систему быстрых платежей - РИА Новости, 31.05.2021
ЦБ утвердил минимальный лимит на переводы через Систему быстрых платежей
С 10 июня лимит на переводы в Системе быстрых платежей не должен быть меньше 150 тысяч рублей в сутки, сообщил Банк России. РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T17:41
2021-05-31T21:10
россия
центральный банк рф (цб рф)
технологии
экономика
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. С 10 июня лимит на переводы в Системе быстрых платежей не должен быть меньше 150 тысяч рублей в сутки, сообщил Банк России.Как отметил регулятор, сегодня некоторые кредитные организации занижают суточные ограничения.Корректировка лимитов сделает переводы доступнее, подчеркнули в ЦБ.Кроме этого, с 1 апреля 2022 года участники СБП должны будут обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги через мобильное приложение СБПэй.Систему быстрых платежей запустили в России в начале 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать покупки через QR-код.По данным на середину апреля к системе подключились более двухсот банков, а число пользователей превысило 12 миллионов. За первый квартал 2021 года в СБП прошло 240 миллионов операций на общую сумму 1,6 триллиона рублей.
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россия, центральный банк рф (цб рф), технологии, экономика

ЦБ утвердил минимальный лимит на переводы через Систему быстрых платежей

17:41 31.05.2021 (обновлено: 21:10 31.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. С 10 июня лимит на переводы в Системе быстрых платежей не должен быть меньше 150 тысяч рублей в сутки, сообщил Банк России.
Как отметил регулятор, сегодня некоторые кредитные организации занижают суточные ограничения.
Корректировка лимитов сделает переводы доступнее, подчеркнули в ЦБ.
Кроме этого, с 1 апреля 2022 года участники СБП должны будут обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги через мобильное приложение СБПэй.
Систему быстрых платежей запустили в России в начале 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать покупки через QR-код.
По данным на середину апреля к системе подключились более двухсот банков, а число пользователей превысило 12 миллионов. За первый квартал 2021 года в СБП прошло 240 миллионов операций на общую сумму 1,6 триллиона рублей.
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