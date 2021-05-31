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Туризм
https://ria.ru/20210531/pkhuket-1734943639.html
Пхукет откроется для вакцинированных туристов
Пхукет откроется для вакцинированных туристов - РИА Новости, 31.05.2021
Пхукет откроется для вакцинированных туристов
Правительство Таиланда одобрило план по открытию Пхукета с 1 июля, иностранные туристы, полностью вакцинированные против COVID-19, смогут отдыхать на острове... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:21
2021-05-31T15:21
туризм
коронавирус covid-19
пхукет (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
пхукет (остров)
воз
таиланд
вакцинация
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правительство Таиланда одобрило план по открытию Пхукета с 1 июля, иностранные туристы, полностью вакцинированные против COVID-19, смогут отдыхать на острове без карантина, сообщает АТОР. Соответствующая информация содержится в официальном письме с подписью губернатора Пхукета Ютмасака Супасорна.Вакцина должна быть одобрена ВОЗ или правительством стран, из которых прибывают туристы (то есть, теоретически, согласно этому определению, в этот список входит и "Спутник V").Несмотря на прививку, гостям при въезде придется предоставить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до прибытия (это правило не касается детей до шести лет), визу и сертификат въезда COE, а также установить приложение "Таиланд Плюс".По прилету на Пхукет у путешественников проверят сертификат COE и бронь отеля. Дети в возрасте от 12 до 18 лет будут проходить тест Rapid Antigen в аэропорту. Далее нужно будет включить приложение Thailand Plus с функцией "поделиться местоположением".Туристы должны будут оставаться в провинции Пхукет, по крайней мере семь ночей, прежде чем путешествовать в другие регионы Таиланда. Перемещаться по острову – разрешено.Через пять дней после прибытия (это правило не касается детей до шести лет) гостям необходимо будет сделать экспресс-тест на антиген. Его результат вместе с сертификатом вакцинации нужно будет показать при выезде из страны.Как пояснили в Туристическом Управлении Таиланда (ТАТ), иностранцы, которые не прошли вакцинацию, смогут посещать Пхукет только с обязательным карантином.Остальные регионы государства планируют открыться для массовых туристов только осенью.
https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html
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пхукет (провинция)
пхукет (остров)
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коронавирус covid-19, пхукет (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), воз, таиланд, вакцинация

Пхукет откроется для вакцинированных туристов

15:21 31.05.2021
 
© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкВъезд в курортный район Патонг на Пхукете.
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете. - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
© РИА Новости / Валентин Чебунин
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правительство Таиланда одобрило план по открытию Пхукета с 1 июля, иностранные туристы, полностью вакцинированные против COVID-19, смогут отдыхать на острове без карантина, сообщает АТОР.
Соответствующая информация содержится в официальном письме с подписью губернатора Пхукета Ютмасака Супасорна.
Вакцина должна быть одобрена ВОЗ или правительством стран, из которых прибывают туристы (то есть, теоретически, согласно этому определению, в этот список входит и "Спутник V").
Несмотря на прививку, гостям при въезде придется предоставить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до прибытия (это правило не касается детей до шести лет), визу и сертификат въезда COE, а также установить приложение "Таиланд Плюс".
По прилету на Пхукет у путешественников проверят сертификат COE и бронь отеля. Дети в возрасте от 12 до 18 лет будут проходить тест Rapid Antigen в аэропорту. Далее нужно будет включить приложение Thailand Plus с функцией "поделиться местоположением".
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Туристы должны будут оставаться в провинции Пхукет, по крайней мере семь ночей, прежде чем путешествовать в другие регионы Таиланда. Перемещаться по острову – разрешено.
Через пять дней после прибытия (это правило не касается детей до шести лет) гостям необходимо будет сделать экспресс-тест на антиген. Его результат вместе с сертификатом вакцинации нужно будет показать при выезде из страны.
Как пояснили в Туристическом Управлении Таиланда (ТАТ), иностранцы, которые не прошли вакцинацию, смогут посещать Пхукет только с обязательным карантином.
Остальные регионы государства планируют открыться для массовых туристов только осенью.
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