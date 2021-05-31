https://ria.ru/20210531/pkhuket-1734943639.html
Пхукет откроется для вакцинированных туристов
Пхукет откроется для вакцинированных туристов - РИА Новости, 31.05.2021
Пхукет откроется для вакцинированных туристов
Правительство Таиланда одобрило план по открытию Пхукета с 1 июля, иностранные туристы, полностью вакцинированные против COVID-19, смогут отдыхать на острове... РИА Новости, 31.05.2021
2021-05-31T15:21
2021-05-31T15:21
2021-05-31T15:21
туризм
коронавирус covid-19
пхукет (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
пхукет (остров)
воз
таиланд
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_0:103:1979:1216_1920x0_80_0_0_2bd251eb2b501aa01254034e9de256ed.jpg
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правительство Таиланда одобрило план по открытию Пхукета с 1 июля, иностранные туристы, полностью вакцинированные против COVID-19, смогут отдыхать на острове без карантина, сообщает АТОР. Соответствующая информация содержится в официальном письме с подписью губернатора Пхукета Ютмасака Супасорна.Вакцина должна быть одобрена ВОЗ или правительством стран, из которых прибывают туристы (то есть, теоретически, согласно этому определению, в этот список входит и "Спутник V").Несмотря на прививку, гостям при въезде придется предоставить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до прибытия (это правило не касается детей до шести лет), визу и сертификат въезда COE, а также установить приложение "Таиланд Плюс".По прилету на Пхукет у путешественников проверят сертификат COE и бронь отеля. Дети в возрасте от 12 до 18 лет будут проходить тест Rapid Antigen в аэропорту. Далее нужно будет включить приложение Thailand Plus с функцией "поделиться местоположением".Туристы должны будут оставаться в провинции Пхукет, по крайней мере семь ночей, прежде чем путешествовать в другие регионы Таиланда. Перемещаться по острову – разрешено.Через пять дней после прибытия (это правило не касается детей до шести лет) гостям необходимо будет сделать экспресс-тест на антиген. Его результат вместе с сертификатом вакцинации нужно будет показать при выезде из страны.Как пояснили в Туристическом Управлении Таиланда (ТАТ), иностранцы, которые не прошли вакцинацию, смогут посещать Пхукет только с обязательным карантином.Остальные регионы государства планируют открыться для массовых туристов только осенью.
https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html
https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html
пхукет (провинция)
пхукет (остров)
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558491_111:0:1870:1319_1920x0_80_0_0_b1d4d3f440905241d5272447c8f8bf15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, пхукет (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), воз, таиланд, вакцинация
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости.
Правительство Таиланда одобрило план по открытию Пхукета с 1 июля, иностранные туристы, полностью вакцинированные против COVID-19, смогут отдыхать на острове без карантина, сообщает
АТОР.
Соответствующая информация содержится в официальном письме с подписью губернатора Пхукета Ютмасака Супасорна.
Вакцина должна быть одобрена ВОЗ или правительством стран, из которых прибывают туристы (то есть, теоретически, согласно этому определению, в этот список входит и "Спутник V").
Несмотря на прививку, гостям при въезде придется предоставить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до прибытия (это правило не касается детей до шести лет), визу и сертификат въезда COE, а также установить приложение "Таиланд Плюс".
По прилету на Пхукет у путешественников проверят сертификат COE и бронь отеля. Дети в возрасте от 12 до 18 лет будут проходить тест Rapid Antigen в аэропорту. Далее нужно будет включить приложение Thailand Plus с функцией "поделиться местоположением".
Туристы должны будут оставаться в провинции Пхукет, по крайней мере семь ночей, прежде чем путешествовать в другие регионы Таиланда. Перемещаться по острову – разрешено.
Через пять дней после прибытия (это правило не касается детей до шести лет) гостям необходимо будет сделать экспресс-тест на антиген. Его результат вместе с сертификатом вакцинации нужно будет показать при выезде из страны.
Как пояснили в Туристическом Управлении Таиланда (ТАТ), иностранцы, которые не прошли вакцинацию, смогут посещать Пхукет только с обязательным карантином.
Остальные регионы государства планируют открыться для массовых туристов только осенью.